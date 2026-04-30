Костадин Костадинов, "Възраждане": Тук сме, за да говорим, да се чува гласът на истината

Тук сме, за да говорим, да се чува гласът на истината, да бъдем будната съвест на нацията. Това обяви от парламентарната трибуна председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов като уточни, че се обръща само към сънародниците ни. Ще продължим да вярваме, че в политиката истината трябва да се казва на всяка цена, ще продължим да се борим и няма да се предадем, увери той.

Той декларира, че партията му ще продължи да казва истината "в храма на лъжата, в който се намираме", ще дава решения.

От "Възраждане" изтъкнаха необходимостта да се върне българският лев, защото задлъжняването на държавата се дължи на това, че насила, по думите на Костадинов, сме вкарани в еврозоната.

Той обърна внимание и на демографската криза.

По-рано днес най-възрастният присъстващ народен представител Румен Миланов от „Прогресивна България” откри първото заседание на новоизбраното 52-ро Народно събрание. Новите депутати положиха клетва.

