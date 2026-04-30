Айтен Сабри, ДПС: Ще бъдем последователен и принципен коректив

"Движение за права и свободи" ще изпълнява своята роля на конструктивна и отговорна опозиция, заяви депутатът от ДПС Айтен Сабри в изявление по повод откриването на 52-рото Народно събрание.

Ще подкрепяме всяка политика, която защитава правата и свободите на хората и е в интерес на българските граждани и държавата, посочи тя. В същото време ще бъдем последователен и принципен коректив навсякъде, където се допуска отклонение от принципите на доброто управление, прозрачността и законността, както и от нормите на демокрацията и правата на човека, добави Сабри.

По-рано днес най-възрастният присъстващ народен представител Румен Миланов от „Прогресивна България” откри първото заседание на новоизбраното 52-ро Народно събрание. Новите депутати положиха клетва.

В условията на динамична вътрешна и международна среда България се нуждае от ясна визия и устойчива политика, обърна се от трибуната депутатът от ДПС. Тя посочи, че основни приоритети на ДПС са качество на живот и повишаване на жизнения стандарт на хората, икономическа стабилност и растеж, модернизиране на икономиката, земеделското производство и гарантиране на продоволствената сигурност, преодоляване на социалните и регионалните неравенства, подкрепа на младите семейства, съхраняване и развитие на традиционните ценности, последователно европейско развитие на страната като ефективен член на ЕС, градивно партньорство със САЩ и евроатлантическата общност.

Айтен Сабри отбеляза, че водещ ориентир на ДПС ще бъде да отстояват свободата, справедливостта и равнопоставеността на всеки български гражданин като неделима част от бъдещето на България. Убедени сме, че е необходимо да преодолеем езика на противопоставянето и да възстановим културата на политическия диалог, който да допринася за намиране на общи решения в името на обществения интерес, допълни тя.

Днес не просто поставяме началото на нов парламентарен мандат, днес утвърждаваме демокрацията като жив и непрекъснат процес, основан на доверието на гражданите, върховенството на правото и отговорността на институциите, посочи Сабри. По думите ѝ демокрацията не е даденост, тя е ежедневен избор на диалога пред конфронтацията, на общото благо пред тесните партийни интереси. Волята на избиратели беше ясна и ние сме длъжни да я уважим, заяви тя.

Нека този парламент бъде пример за политическа зрялост, отговорност и държавническо мислене, да докажем, че можем да изграждаме мостове, а не разделения, че можем да намираме съгласие по ключови въпроси за бъдещето на България, заяви още Айтен Сабри от ДПС.

