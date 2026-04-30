Тома Биков, ГЕРБ-СДС: Ще подкрепим за председател на НС представител на "Прогресивна България"

Ще подкрепим за председател на 52-рото Народно събрание представител на "Прогресивна България", което не бива да се възприема нито като опит за договрорка, нито като някакъв особен политически знак, а като опит за връщане на позабравена парламентарна традиция и възможност за формиране на по-висок политически стил в този парламент. Това каза Тома Биков от ГЕРБ-СДС в словото си към новоизбраните народни представители.

По думите му по-високият политически стил не само не изключва споровете, а предполага задължението на опозицията да представлява гражданите, които имат мнение, различно от това на парламентарното мнозинство, и да гарантира възможността им да го изразяват свободно и на висок глас. В този парламент това ще бъде наша основна задача и вярваме, че ще се справим с нея по най-добрия начин, добави той.

По-рано днес най-възрастният присъстващ народен представител Румен Миланов от „Прогресивна България” откри първото заседание на новоизбраното 52-ро Народно събрание. Новите депутати положиха клетва.

През последните 12 години България се управляваше от коалиционни правителства, като през последните пет години страната затъна в хронична политическа криза и в невъзможност парламентарните сили да излъчат стабилно управление. Това се случваше въпреки необходимостта от стабилни решения, в нестабилна геополитическа среда, нуждата от реформи в редица обществени системи и на фона на фискална политика, която възприе бюджетните дефицити за нормалност, каза още Биков. През последните години сме призовавали за вдигане на нивото на политическия дебат и сме предупреждавали, че личните нападки и скандалите унищожават доверието в цялата политическа система и нейните институции, добави той.

На отминалите избори огромно мнозинство реши да сложи край на политическия процес в неговата фрагментирана коалиционна форма и да дадат пълно мнозинство на "Прогресивна България". Парламентарната група на ГЕРБ-СДС приема този резултат и по неговата логика сме готови да бъдем дясно-консервативна, конструктивна, смислена и силна опозиция, която да отстоява националния интерес и интереса на избирателите и да оказва системен парламентарен контрол върху мнозинството. Изборният резултат ясно показва, че гражданите не дават просто мандат за управление на "Прогресивна България", а дават широк мандат за дълбоки структурни реформи, чиито обхват не се изчерпва само с реформата на съдебната власт, но и с реформиране на множество институции, системи и обществени отношения. По думите му огромно мнозинство от гражданите са гласували не за "Прогресивна България", а персонално за Румен Радев. От днес той ще има всички инструменти в държавата, за да осъществи очакванията на голяма част от обществото, без да му се налага да се съобразява с коалиционни партньори и всякакъв вид странични обстоятелства. Това е огромна отговорност, изискваща бързи и прецизни действия, които от днес зависят от волята на Радев, каза Биков. Той посочи, че през последните години парламентарната група на ГЕРБ-СДС е призовавала за съхраняване на политическия диалог и в името на това и в желанието си за стабилно управление са направили редица компромиси и често са се отклонявали от автентичната воля на избирателите си. По думите му коалиционните управления, с които са участвали ГЕРБ-СДС, са им донесли редица негативи. Негативи донесе и невъзможността за създаване на редовно правителство в няколко парламента, като тези негативи се отразиха ясно в резултата ни на последните избори, добави Биков.

Днес сме убедени, че в ситуация на политическа криза и фрагментиран парламент политическият диалог дори с основните опоненти беше необходимост, която много от партиите не осъзнаваха. Наясно сме както с компромисите, които направихме, така и с последствията от тях и затова благодарим на избирателите, които ни подкрепиха, допълни той. Декларираме, че в 52-рото Народно събрание парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще подкрепя единствено решения, които отговарят на нашата предизборна програма и отразяват волята на избирателите ни.

В новите реалности – при пълното мнозинство на Радев, воденето на политически диалог вече не е необходимост, каза още Биков. Такъв би могъл да се води единствено при добро желание от страна на управляващите. Днес необходимост са структурните реформи, чието забавяне или липса ще доведе до разочарование в обществото. Ако тази необходимост не бъде отчетена и не произведе съответните конкретни политически действия от страна на управляващите, резултатът ще бъде сходен с този от неосъзнатата необходимост от водене на качествен политически диалог през последните пет години. Подобно развитие на ситуацията би довело до нови катаклизми в политическата система и в секторите на обществения живот, смята той.

Биков припомни, че в парламента не е имало пълно мнозинство от победата на ОДС през 1997 г., но уточни, че това пълно мнозинство е дошло, за да замени провалилото се в реформите пълно мнозинство на БСП от 1994 г. Това е поучителен факт, който показва, че няма парламентарно мнозинство, което да отмени предизвикателствата на времето и да замени необходимостта от реформаторско правителство. По думите му от тази гледна точка днес дилемата пред пълното мнозинство на "Прогресивна България" е непопулярни реформи с десен профил или провал.

Още в рамките на тази сесия предстои да се приеме бюджетът за 2026 г. и от действията на управляващите в този процес ще стане ясно дали те са готови за огромната отговорност, с която са натоварени. Надяваме се, че още с приемането на бюджета за тази година, ще се поеме курс към консолидация на фискалната политика, системно свиване на бюджетния дефицит и залагане на структурни реформи в редица сектори, каза той.

И след тези избори предизвикателствата, породени от разпадащия се международен ред, технологичната революция и фрагментацията на българското общество ще останат валидни и тези предизвикателства не предполагат еуфория, а осмисляне на българската посока в дълбочина, добави Биков. В този контекст ГЕРБ-СДС ще бъде активна част от политическия дебат, неговата същностна форма, като ще продължим да се въздържаме от употреба на лични квалификации, обиди и принизяване на парламентарната дейност до нивото на скандал. В името на обществения интерес очакваме това да направят и останалите парламентарни групи, каза още Биков.

