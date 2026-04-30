Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи присъда от 20 години затвор

20 години затвор за Виктор Илиев, постанови Софийският градски съд. Наказанието той ще излежава при първоначален строг режим.

Съдът не редуцира наказанието с 1/3 заради съкратеното съдебно следствие, защото прие, че престъплението е извършено с умисъл.

Илиев няма да има право да шофира автомобил за срок от 23 години.

Четиримата пострадали не поискаха обезщетение и съдът присъди в тяхна полза само разноските по делото. Така Илиев ще трябва да им плати по 1500 евро. Той трябва да покрие и разноските по делото в размер на 11 593 евро.

Снимки: БТА