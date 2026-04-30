Сняг в планините утре, студът продължава до неделя

Днес ще бъде облачно, с валежи от дъжд на много места в страната. В сила остават предупреждения от първа и втора степен за значителни количества в Западна и Централна България. В планинските райони валежите ще бъдат от сняг.

Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Източна България – временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 8° и 10° в Северна България и до 14°–16° на места в Южна. В София – около 10°.

През нощта валежите ще отслабват и ще спират, най-късно в югоизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в София – около 2°.

Утре на отделни места, главно в планинските райони и западната половина от страната, ще превали слаб дъжд, а над 1500 метра – слаб сняг. Дневните температури ще бъдат между 10° и 15°, по Черноморието – 11°–13°, в София – около 11°.

В планините на места в западните и централните части на Стара планина и Рило-Родопската област ще има слаби превалявания от дъжд, над 1500 метра – от сняг. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър.

През почивните дни на места, главно в Източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще продължи да духа до умерен, а в източните райони – временно силен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, максималните – между 12° и 17°.

В началото на новата седмица ще има повече слънчеви часове. Още в понеделник и вторник вятърът ще отслабне, а вероятността за валежи ще бъде малка. Дневните температури ще се повишават, по-съществено максималните.