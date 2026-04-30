Валентина Георгиева: Тази година я пишем възстановителна

Гимнастичката Валентина Георгиева сподели, че ще вече се чувства добре и тази година ще обърне внимание на здравето си.

Националната състезателка претърпя операция на кръста, а преди това и на коляното заради скъсана връзка. Днес тя присъства на откритата тренировка на националния тим преди Световната купа във Варна от 7 до 10 май.

"Чувствам се добре, все още не знам развитието какво е, понеже доктора ме предупреди, че в първите дни, след операцията ще има голяма вероятност да се измести пак въпросният прешлен. В понеделник съм на преглед и очаквам да чуя добри новини. Кракът ми в момента в неутрално положение, защото тъкмо почнах възстановяването с него и ми се наложи да си оперирам кръста, но аз знам, че всъщност кръста ще ми се оправи по-бързо, отколкото тази въпросна кръстна връзка на коляното", каза Георгиева.

"Тази година я пишем възстановителна, обръщам внимание вече на здравето си. Относно догодина, предния път със спечелването на квота беше още много по-напрегнато. Сега ми се отваря много повече шанс. Ако живи и здрави догодина се поява на сцената, ако не успея да спечеля догодина квота, ще имам 2028-а. Ако съм здрава и физическото състояние ми го позволява, ще ми е много по-лесно относно всички състезания, спечелване на квота и всички цели, които си поставя", добави тя.

Георгиева пожела успех на българските състезатели на Световната купа във Варна.