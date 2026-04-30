БНТ 1 със специална програма на 1 май, посветена на 150...
Временни промени в движението по пътища в страната заради...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на...
22-етажен небостъргач в „Младост“: Общината...
Коя е Михаела Доцова?
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Президентът Илияна Йотова: Няма малки и големи народи,...
Румен Миланов: Трябва да върнем силата на закона и да...
Депутатите от 52-рото Народно събрание положиха клетва
Румен Радев за възможността да стане премиер: Има такава...
Валентина Георгиева: Тази година я пишем възстановителна

Гимнастичката заяви, че ще вече се чувства добре и тази година ще обърне внимание на здравето си.

Валентина Георгиева
Снимка: БТА
Гимнастичката Валентина Георгиева сподели, че ще вече се чувства добре и тази година ще обърне внимание на здравето си.

Националната състезателка претърпя операция на кръста, а преди това и на коляното заради скъсана връзка. Днес тя присъства на откритата тренировка на националния тим преди Световната купа във Варна от 7 до 10 май.

"Чувствам се добре, все още не знам развитието какво е, понеже доктора ме предупреди, че в първите дни, след операцията ще има голяма вероятност да се измести пак въпросният прешлен. В понеделник съм на преглед и очаквам да чуя добри новини. Кракът ми в момента в неутрално положение, защото тъкмо почнах възстановяването с него и ми се наложи да си оперирам кръста, но аз знам, че всъщност кръста ще ми се оправи по-бързо, отколкото тази въпросна кръстна връзка на коляното", каза Георгиева.

"Тази година я пишем възстановителна, обръщам внимание вече на здравето си. Относно догодина, предния път със спечелването на квота беше още много по-напрегнато. Сега ми се отваря много повече шанс. Ако живи и здрави догодина се поява на сцената, ако не успея да спечеля догодина квота, ще имам 2028-а. Ако съм здрава и физическото състояние ми го позволява, ще ми е много по-лесно относно всички състезания, спечелване на квота и всички цели, които си поставя", добави тя.

Георгиева пожела успех на българските състезатели на Световната купа във Варна.

"Смятам, че моето отсъствие ще окаже влияние, защото аз не се притеснявам относно състезанията. Аз винаги като съм там придавам настроение, дух. Не им позволявам да си мислят, да се напрягат, да ги е страх от въпросното състезание. Това ще им повлияе, но те са повече момичета, ще се подкрепят една към друга. Момичетата и момчетата са много подготвени. Цялата публика и цяла България ще бъде за тях. Това трябва много да ги надъха и да покажат на какво са способни", коментира националката.

Валентина Георгиева няма да се завърне до края на година
Голямата цел пред нея е участие на Игрите в Лос Анджелис.
Валентина Георгиева претърпя трета операция на коляното
Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде конструктивна, но критична опозиция
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
15 българи ще участват на Световната купа по спортна гимнастика във Варна
Спортни новини 30.04.2026 г., 13:00 ч. Спортни новини 30.04.2026 г., 13:00 ч.
Олимпийски шампион ще пропусне Джиро дИталия Олимпийски шампион ще пропусне Джиро д'Италия
Спортни новини 30.04.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 30.04.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 29.04.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 29.04.2026 г., 20:50 ч.
София приема световното първенство за спортисти със синдром на Даун София приема световното първенство за спортисти със синдром на Даун
20 години затвор за Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, поиска прокуратурата
Временни промени в движението по пътища в страната заради Джиро д'Италия Временни промени в движението по пътища в страната заради Джиро д'Италия
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Кой е 241-вият депутат в новия парламент? Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Защитата на шофьора на катастрофиралия автобус край Малко Търново...
Предупреждават за измамни сайтове при продажба на винетки
Трагичен инцидент: Работник загина в изкоп в центъра на Бургас
САЩ ще обсъдят нови планове за удари в Иран
