Двукратната европейска вицешампионка на прескок Валентина Георгиева претърпя трета операция на коляното си, извършена преди пет дни. Интервенцията е наложена заради образувал се хематом - вероятно от скъсана вена или малка артерия, който започва да пречи по време на рехабилитацията.

„Състоянието на крака в момента е добро. Интервенцията не засягаше ставата, но се образува едно хематомче. Имаме съмнение, че е била скъсана вена или малка артерия, което го е причинило. По време на рехабилитацията започна да пречи и да създава проблеми, затова сметнахме, че най-доброто решение ще бъде да се премахне. Премахнахме го успешно, наистина не застрашаваше ставата. Вече се надявам да не се появява подобно нещо и продължавам с раздвижването на крака“, заяви гимнастичката.

По думите й травмата, получена по време на квалификациите на световното първенство в Джакарта, е била по-сериозна от тази на финала на европейското първенство в Мюнхен през 2022 година.

Третата операция е поредното изпитание за българската гимнастичка, която вече е доказала уменията на европейската, световната и олимпийската сцена. Въпреки сложната травма тя остава мотивирана и се стреми към пълно възстановяване, за да се върне към тренировките и състезанията.

„Миналият път, когато се контузих, видяхме, че в последния момент спечелихме квотата чрез световните квалификации. Надявам се да успея да се възстановя за предстоящото Световно първенство, въпреки че малко ме съмнява. Наистина, срокът е много кратък - вече сме януари, а от февруари започват първите състезания“, каза Георгиева.

„Основната ми цел остава да спечеля квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Възстановяването е трудно, но ще работя постепенно и сигурно, за да бъда готова за следващите големи състезания“, добави европейската вицешампионка.