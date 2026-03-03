БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Цанко Цанков стана световен вицешампион на 200 м свободен стил по зимно плуване

За българския плувец предстои старт на 450 метра свободен стил.

Цанко Цанков
Снимка: Пресслужба
Цанко Цанков спечели сребърен медал на световното първенство по зимно плуване в Оулу, Финландия.

Българският състезател финишира втори на 200 метра свободен стил с време 2:11.29 минути. Първи е датчанинът Виктор Бромер с 2:07.48 минути. Призовата тройка допълни италианецът Егор Тропеано с 2:12.70.

В състезанието в ледените води стартираха 73-има плувци.

В сряда, 4-и март, предстои нов старт за Цанко Цанков - на 450 метра свободен стил.

