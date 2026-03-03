Жоел Арате и Борислав Георгиев дадоха висока оценка за представянето на българските боксьори на Купа „Странджа“

Треньорите на националните отбори по бокс за мъже и жени – Жоел Арате и Борислав Георгиев останаха доволни от видяното на Купа „Странджа“. България завърши с общо 7 медала, пет от които спечелени в мъжкия турнир и два при дамите. Злато в 77-ото издание на най-стария международен боксов турнир в Европа грабнаха Радослав Росенов и Златислава Чуканова. Рами Киуан се окичи със сребро, а бронз взеха Ясен Радев, Уилиам Чолов, Йордан Морехон и Алейна Мехмед. Ето какво споделиха след силното българско участие двамата специалисти.

„Тази година турнирът бе с невероятно високо ниво. Медалисти от Олимпийски игри, световно, европейско, азиатско, африканско и панамериканско първенство. Благодаря на президента на федерацията Красимир Инински и на цялото ръководство за организацията. Много съм доволен, видяхме на какво ниво сме", каза Жоел Арате, старши треньор на националния отбор, мъже.

"Нашият поглед е към европейското първенство през септември, което е много важно, защото сме и домакини. Трябва още малко да вдигнем нивото, но се доближаваме до това, което искам. Повечето от момчетата ми харесаха. Радослав Росенов победи втория в света и взе реванш. Рами Киуан не спечели, но се представи по-добре отколкото на световното първенство срещу същия съперник. С него трябва да работим още върху тактиката, за да се получи. Доволен съм от нивото, което Йордан показа, Уилиам също, Ясен… Младите момчета също навлизат, тепърва трябва да трупат опит в мъжкия бокс. Радвам се, че всеки от тях даде сърцето си на ринга на това мини световно първенство. Предстоят няколко дни почивка, след което продължаваме с много натоварен график – турнир в Азербайджан, после Световна купа в Бразилия и още няколко турнира до европейското. Достатъчно време, в което боксьорите ни да достигнат до нужното ниво, за да сме на максимума през септември в София“, добави той.

Старши треньорът на националния отбор, жени Борислав Георгиев, също изради задоволство от нивото на турнира и представянето на българките.

„Купа „Странджа“ бе на изключително високо ниво. Елитът на света беше тук, както при жените, така и при мъжете. Съжалявам единствено, че Злати не успя да играе с узбекистанката на финала, защото съм сигурен, че щеше да спечели и този мач, дори и трудно. Като цяло много се радвам за нея. С оглед на играта, няма и помен от контузията й. Бях убеден, че ще се справи, въпреки че тя самата не вярваше толкова. Знам как мина подготовката, трудеше се неуморно и се раздаваше максимално. Доволен съм, че отново е първа и взе купата", коментира наставникът.

"Сега искам да направим един турнир преди Бразилия, после още един преди Китай. После ще имат кратка почивка през юни и от август се качваме на Белмекен преди европейското. Христеа (Нинова) ми направи хубаво впечатление. Показа смелост, както в подготовката, така и на мача, а след това направи 4 спаринга. Натрупа загуби, но има бъдеще, защото тя самата показва, че има потенциал и накъде да се развива. За съжаление времето до европейското е малко и едва ли ще са готови младите за този турнир. Там ще разчитаме на Злати, Венелина и Станимира. Тя е достатъчно опитна, само да влезе в категория и съм убеден, че ще вземе медал. Знам, че има голямо желание след майчинството“, добави Георгиев.

България завърши в Топ 3 по спечелени медали при мъжете на Купа „Странджа". В изключителна конкуренция националите ни заеха трето място в класирането на 77-ото издание на най-стария международен турнир по бокс в Европа. „Лъвовете" грабнаха пет отличия – злато на Радослав Росенов, сребро на Рами Киуан и бронз на Ясен Радев, Уилиам Чолов и Йордан Морехон.

Пред България в подреждането се наредиха единствено Узбекистан и Украйна. Двете страни имат по 9 медала (3-2-4), делейки първата позиция. Зад националите ни пък остават световни сили като САЩ (1-1-1), Казахстан (1-1-0), Англия (1-0-2), Бразилия (0-2-1) и др.

В общото класиране по медали (мъже и жени) България е на четвърта позиция със седем отличия (2-1-5). Отборната титла бе връчена на Узбекистан (7-4-6), а Топ 3 допълват Казахстан (4-2-3) и Украйна (3-3-4).

Общо 18 държави излъчиха по един или повече медалисти. На ринга в зала „София" се качиха близо 350 боксьори от 35 държави от 5 континента.