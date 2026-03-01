Злато за Златислава Чуканова и Радослав Росенов на Купа "Странджа"

Златислава Чуканова спечели титлата за втора поредна година. Българката спечели титлата в категория до 51 килограма на в 77-то издание на турнира. Тя излезе на ринга, но само за да получи златния си медал. Нейната съперничка от Узбекистан Феруза Казакова се отказа преди финалния сблъсък поради здравословни причини. Така Чуканова донесе първата титла за България от последния ден на надпреварата.

От своя страна Радослав Росенов също стигна до златото. Русенецът вече има 20 последователни победи на най-стария международен турнир по бокс в Европа. Националът надигра световния вицешампион Габриел Оливейра (Бразилия) с категоричното 5:0 съдийски гласа и вдигна трибуните в зала „София“ на крака. Мачът бе повторение на полуфинала между двамата от Ливърпул. Росенов обаче показа, че е извлякъл позитиви от драматичното поражение преди половин година и заслужено вдигна победоносно ръце.