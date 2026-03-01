България победи Сърбия след продължение в последния си мач от световното първенство по хокей на лед за жени в Дивизия III, група "А"

Националният отбор на България спечели първа победа в последния си мач от световното първенство по хокей на лед за жени в Дивизия III, група "А". Българките надиграха Сърбия с 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) след продължение, но това се оказа недостатъчно и тимът остана на последно място в групата, с което изпадна в по-долна дивизия.

Лена Иванова вкара два гола за България в редовното време, а за сръбкините се разписаха Василевич и Шекулич.

В продължението Мария Руневска вкара победния гол за успеха с 3:2.

България завърши остана на последното шесто място в класирането с 3 точки. Сръбкините завършиха пети с 4 точки и запазиха мястото си в дивизията.