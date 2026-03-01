Весела Лечева изпрати участничката нa Паралимпийските игри Стела Янчовичина

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Избраната за председател на БОК даде ръчно изработени мартеници на единствената представителка на България в Зимните паралимпийски игри

Весела Лечева
Снимка: Весела Лечева
Слушай новината

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева изпрати с ръчно изработени мартеници единствената представителка на България в Зимните паралимпийски игри Стела Янчовичина. С нея на летище София беше и шефът на олимпийската ни мисия в Милано/Кортина Володя Златев, който връчи икона на Богородица на българската делегация.

Весела Лечева пожела на Стела Янчовичина да покаже най-доброто от себе си и да донесе олимпийски медал на страната ни, така както го направиха Тервел Замфиров и Лора Христова. Паралимпийските игри са от 6-и до 15-и март, като Янчовичина ще има няколко дни за подготовка в Кортина д’Ампецо заедно със своя екип.

"Развълнувана съм, че заминавам на Паралимпийските игри. Целта ми е да покажа най-добрата си форма и да представя България достойно", каза Стела Янчовичина, която благодари за подкрепата на БОК, както и за вниманието на журналистите, които дойдоха, за да я изпратят на Летище София.

Янчовичина е горда, че успя да се класира за най-важното състезание при паралимпийците.

"Олимпиадата е цел на всеки спортист, занимаващ се с професионален спорт. За мен Паралимпиадата беше мечта", допълни тя.

„Самото участие в Олимпийски и Паралимпийски игри вече е огромен успех. Възхищавам се на всичко това, което сте постигнала до момента“, каза Лечева на Янчовичина и й пожела още по-тържествено посрещане.

Стела Янчовичина е от Банско, където тренира и в момента. Състезател е на клуб „Юлен“. Неин треньор е Георги Бистрин, а помощник-треньор - баща ѝ Стефан Янчовичин, с който прави първите си стъпки в спорта.

През януари тя стана световна шампионка на слалом и гигантски слалом при паралимпийците в Ясна, Словакия, което дава надежда за силно класиране и на Зимните игри. До момента България няма медал от Зимни паралимпийски игри. Тези в Милано-Кортина 2026 ще бъдат официално открити на 6 март 2026 г. с церемония в Арена ди Верона. Те ще съберат над 600 атлети, които ще се състезават в 76 олимпийски старта в 6 спорта.

#Стела Янчовичина #Милано/Кортина 2026 #Весела Лечева

