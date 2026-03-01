БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Домен Превц с шеста поредна победа в Световната купа по ски скокове

Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Словенецът доминира в Бад Митерндорф с полет от 245.5 метра и увеличи аванса си в генералното класиране

домен превц шеста поредна победа световната купа ски скокове
Словенецът Домен Превц продължава доминацията си в Световната купа по ски скокове, след като записа шеста поредна победа. Той триумфира в състезанието по ски полети в Бад Митерндорф (Австрия) с убедително представяне и общ сбор от 463.2 точки.

Превц поведе още след първия скок, а във втория демонстрира пълното си превъзходство с най-дългия полет за деня – 245.5 метра, оценен с 232.6 точки. Той изпревари с 24.8 точки австриеца Щефан Ембахер, който остана втори.

Третото място зае норвежецът Йохан Андре Форфанг, на 58.2 точки зад победителя. Японецът Томофуми Наито направи втория най-дълъг полет в надпреварата – 242.5 метра, но остана четвърти, само на 0.3 точки от подиума.

По-рано през деня българинът Владимир Зографски не успя да преодолее квалификациите и не намери място сред участниците в основното състезание.

Следващите стартове от Световната купа са на 6 и 7 март на голямата шанца в Лахти. Сезонът ще завърши в Планица в края на месеца, като Превц има близо 700 точки аванс в генералното класиране пред японеца Рьою Кобаяши, който днес се нареди осми.

#Домен Превц #Световна купа по ски скокове

