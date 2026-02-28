25-о място за Владимир Зографски в Бад Митерндорф

Владимир Зографски завърши на 25-а позиция в състезанието по ски полети за Световната купа в Бад Митерндорф, спечелено от Домен Превц. Словенецът записа 12-ия си успех в кариерата във веригата и увеличи аванса си в генералното класиране пред Рьою Кобаяши, който този път остана осми.

Превц бе втори след първия опит, отстъпвайки на Щефан Ембахер, но със силен втори скок успя да обърне развоя и да триумфира с общ сбор от 433 точки – с 1.1 повече от австриеца. Третото място зае Йонас Шустер с 401.1 точки, като това е първият му подиум от началото на сезона.

Силното представяне на Превц през кампанията продължава, след като по-рано той спечели индивидуалната надпревара на световното първенство по ски полети, турнира „Четирите шанци“, както и олимпийската титла на голямата шанца. На малката шанца златото този сезон взе Филип Раймунд, който в Бад Митерндорф се нареди шести.

Зографски, който заема 13-о място в генералното подреждане за Световната купа, направи опити от 198.5 и 185 метра и събра 345.4 точки. Така българинът приключи състезанието на 25-а позиция, непосредствено пред световния вицешампион по ски полети Мариус Линдвик.