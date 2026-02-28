Елена Поптодорова: Иран разиграва и Европа, и САЩ от години

Израел и Съединените американски щати нападнаха Иран. Техеран веднага отговори с атаки по американски бази в региона. Съединените щати признаха, че участват в операцията на Нетаняху, която идва след провала на преговорите между Вашингтон и Техеран, при които Щатите настояваха за демонтиране на ядрената програма, ограничаване на балистичните ракети и прекратяване на подкрепата за групировки като Хизбула. Тръмп обяви операцията за пълномащабна и призова иранците да поемат управлението на страната си.

"Сегашната операция е продължение на започнатото през юни миналата година. Имаше някакво премерено очакване, че може би е възможно да се постигне някаква договореност, въпреки злощастният предходен опит. Истината е, че Иран разиграва и Европа, и САЩ много години наред. Нека да напомним, че 47 години демократичният свят допусна този радикален клирически режим в Иран да се окопае тежко не само на собствена територия, но и да отгледа наоколо прокси-движения, терористични организации. България беше една от мишените, една от целите - да припомним Сарафово в Бургас, та нали това бяха клетки на Хизбула. А Хизбула е един от тези прокси-организми, подкрепяни от Иран. Сега е пределната точка - ако сега не се получи рязка промяна - да, смяна на режима, да, смяна на поведението на следващо правителство на Иран и оттам насетне какво се случва и с ядрената, и с балистичната програма на Иран. Няма друга държава освен Израел, която да е кодифицирана като "държава за унищожаване". Израелският народ - трябва да бъде унищожен, пише в официални документи на Иран и не е представлявало политическа тайна за техните намерения", каза в студиото на "Говори сега" дипломатът и бивш посланик във Вашингтон Елена Поптодорова.