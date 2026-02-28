БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Елена Поптодорова: Иран разиграва и Европа, и САЩ от години

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Израел и Съединените американски щати нападнаха Иран. Техеран веднага отговори с атаки по американски бази в региона. Съединените щати признаха, че участват в операцията на Нетаняху, която идва след провала на преговорите между Вашингтон и Техеран, при които Щатите настояваха за демонтиране на ядрената програма, ограничаване на балистичните ракети и прекратяване на подкрепата за групировки като Хизбула. Тръмп обяви операцията за пълномащабна и призова иранците да поемат управлението на страната си.

"Сегашната операция е продължение на започнатото през юни миналата година. Имаше някакво премерено очакване, че може би е възможно да се постигне някаква договореност, въпреки злощастният предходен опит. Истината е, че Иран разиграва и Европа, и САЩ много години наред. Нека да напомним, че 47 години демократичният свят допусна този радикален клирически режим в Иран да се окопае тежко не само на собствена територия, но и да отгледа наоколо прокси-движения, терористични организации. България беше една от мишените, една от целите - да припомним Сарафово в Бургас, та нали това бяха клетки на Хизбула. А Хизбула е един от тези прокси-организми, подкрепяни от Иран. Сега е пределната точка - ако сега не се получи рязка промяна - да, смяна на режима, да, смяна на поведението на следващо правителство на Иран и оттам насетне какво се случва и с ядрената, и с балистичната програма на Иран. Няма друга държава освен Израел, която да е кодифицирана като "държава за унищожаване". Израелският народ - трябва да бъде унищожен, пише в официални документи на Иран и не е представлявало политическа тайна за техните намерения", каза в студиото на "Говори сега" дипломатът и бивш посланик във Вашингтон Елена Поптодорова.

Вижте целия разговор във видеото

#удари срещу Иран #САЩ #Елена Поптодорова #Иран #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
1
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
2
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
4
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в...
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
5
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през следващата седмица
6
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през...

Най-четени

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
2
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
4
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
5
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
6
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран

Още от: Близък изток

Ударите в Иран предизвикват разногласия в САЩ
Ударите в Иран предизвикват разногласия в САЩ
Бивш взводен командир от армията на Израел за операцията в Иран: Разчита се основно на иранския народ, страдал от режима на Хаменей Бивш взводен командир от армията на Израел за операцията в Иран: Разчита се основно на иранския народ, страдал от режима на Хаменей
Чете се за: 02:45 мин.
Мохамед Халаф: Прокситата на Иран очакват какво ще каже аятолах Хаменей Мохамед Халаф: Прокситата на Иран очакват какво ще каже аятолах Хаменей
Чете се за: 02:32 мин.
Българка в Катар след ударите в Близкия изток: Предупредиха ни да не излизаме от домовете си Българка в Катар след ударите в Близкия изток: Предупредиха ни да не излизаме от домовете си
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток
Чете се за: 00:52 мин.
Националният авиопревозвач отмени всички полети от и до Тел Авив заради напрежението в Близкия изток Националният авиопревозвач отмени всички полети от и до Тел Авив заради напрежението в Близкия изток
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Чете се за: 08:57 мин.
По света
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Националният авиопревозвач отмени всички полети от и до Тел Авив заради напрежението в Близкия изток Националният авиопревозвач отмени всички полети от и до Тел Авив заради напрежението в Близкия изток
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Мохамед Халаф: Прокситата на Иран очакват какво ще каже аятолах...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Елена Поптодорова: Иран разиграва и Европа, и САЩ от години
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Българка в Катар след ударите в Близкия изток: Предупредиха ни да...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ