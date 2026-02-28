БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран

"Възраждане" настоява да присъства с представител на Съвета за сигурност

възраждане настоява присъства представител съвета сигурност
Снимка: БТА
Съединените щати и Израел започнаха военни операции срещу Иран. Техеран отвърна на удара с балистични ракети срещу Израел, Бахрейн и Обединените арабски емирства. Ударите продължават и в този час.
Служебният премиер Андрей Гюров събра Съвета по сигурността към Министерския съвет преди час.

Напрежение възникна пред Министерския съвет заради опита на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов и привържениците му да нахлуят в сградата и да присъстват на Съвета по сигурността.

Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане": "Абсолютно безпрецедентно Гюров забрани на депутатите от "Възраждане" да влязат и на мен като председател на парламентарна група да присъствам на Съвета по сигурността. Това, което се случва, е много сериозна заплаха за националната сигурност, която е породена от политиката на предишното правителство и продължава със сегашното правителство, защото разлика няма. Министърът на отбраната е един и същ. Ние имаме сведения, че летището в София ще бъде използвано като логистична подкрепа за операциите срещу Иран. Не можем да сме 100% сигурни. Съвета, който заседава на тъмно, изпитва ужас, че може да присъства представител на "Възраждане".

Костадинов поиска в понеделник президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност.

