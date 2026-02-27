БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Запази

От собственик на фирма са поискани 300 000 лева месечно за депониране на земни маси

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

300 000 лева на месец такса безпроблемен трафик за депониране на земни маси. За случая ни сигнализира управител на фирма, работеща в Долни Богров. В сигнала, изпратен до МВР и прокуратурата, се посочват твърдения за оказван натиск и влияние върху различни държавни институции и закриване на бизнес. Фирмата има договор с РИОСВ и разрешителен режим за депониране на земни маси.

През декември миналата година пред депо за депониране на земни маси в Долни Богров спира луксозен джип. От него слизат двама души, които предлагат на управителя Стоян Мулетаров среща в София, на която ще му бъде направена оферта.

Стоян Мулетаров, управител на фирма: "От лице, представящо ми се за Росен, бях повикан да ми се направи предложение за 30 процента такса безпроблемен трафик. Не представлява никаква държавна структура, но го спрягат за повелителя на боклука и човека, който се разпорежда с всички депа за земна маса."

Мъжът демонстрирал контакти на високи нива. И открито заплашвал.

Стоян Мулетаров, управител на фирма: "Ще ти пратя всички. Ще те затворя за един ден. 30 процента са около 12 хиляди лева на дневна база. Ние работим 30 дни в месеца, което значи 300 000 лв. на месечна база."

Управителят отказал, но скоро пред депото наистина дошла проверка. На място били докарани електронни везни за измерване тежестта на камионите и екипи на различни институции. И въпреки че проверката не е срещу депото, на практика пречи на дейността му. Затова управителят подал официален сигнал до Инспектората на МВР. Кулминацията дошла на 11 февруари.

Стоян Мулетаров, управител на фирма: "Идват около 80 човека личен състав на СДВР, Пето РПУ, Столичен инспекторат, специализирани полицейски сили, икономическа полиция и прочие. Спират всичките камиони. Проверката трае приблизително 10 часа и половина."

На кадри, заснети с мобилен телефон, се вижда колона от камиони, а работата на депото е блокирана. Според управителя, действието се развива на улица със статут на ведомствен път към бивш стопански двор и мястото е частна собственост.

Стоян Мулетаров, управител на фирма: "Без прокурорска заповед те идват и се саморазправят вътре в частния ни парцел."

Собственикът разказва че депото работи от 2023 г. и досега не е бил обект на подобни проверки.

Според СДВР причина за проверките е забелязан от патрули на Пето РПУ необичайно голям трафик на камиони. На 11 февруари на място екипите им са установили шофьори без валидни документи, които не са съдействали на полицията, а някои от тях дори изсипвали пръст на пътното платно. От АПИ заявиха, че са участвали по сигнал на МВР и при проверката на 12 камиона са установили претоварване.

Агенция "Пътна инфраструктура": "При допустима максимална маса на превозните средства от 32 тона на проверените камиони са констатирани надвишения на теглото от над 10 тона повече от разрешените."

За нарушението са съставени 12 акта. Управителят на депото ги оспорва и е подал сигнал за поисканата такса за безпроблемен трафик до прокуратурата.

#земни маси #300 000 лева #село Долни Богров #сигнал #депониране #такса спокойствие #проверка

Последвайте ни

ТОП 24

Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
1
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
2
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
4
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
5
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
В България пристигна първият кораб с аржентински слънчоглед – какъв е ефектът върху пазара у нас?
6
В България пристигна първият кораб с аржентински слънчоглед –...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Криминално

При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ)
При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ)
ВКС върна на Окръжен съд - Велико Търново делото за побоя срещу шефа на полицията в Русе ВКС върна на Окръжен съд - Велико Търново делото за побоя срещу шефа на полицията в Русе
Чете се за: 03:15 мин.
Кокаин и злато за над 1,4 млн. евро задържаха митничари на "Капитан Андреево" Кокаин и злато за над 1,4 млн. евро задържаха митничари на "Капитан Андреево"
Чете се за: 02:12 мин.
Прокуратурата в Бургас разследва случая на агресия между ученици в двора на училище Прокуратурата в Бургас разследва случая на агресия между ученици в двора на училище
Чете се за: 03:20 мин.
Депутатите изслушват служебния вътрешен министър Емил Дечев по случая "Петрохан" Депутатите изслушват служебния вътрешен министър Емил Дечев по случая "Петрохан"
Чете се за: 03:12 мин.
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от институциите Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от институциите
8466
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт? Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт?
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Недоволство и в Русе заради завишени сметки за ток Недоволство и в Русе заради завишени сметки за ток
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
Чете се за: 00:55 мин.
Общество
Катастрофа блокира АМ "Тракия" в посока Бургас край Пловдив
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Семейство Клинтън дава показания по аферата "Епстийн"
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Пакистан вече е "в открита война" с афганистанските талибани
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ