Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров

300 000 лева на месец такса безпроблемен трафик за депониране на земни маси. За случая ни сигнализира управител на фирма, работеща в Долни Богров. В сигнала, изпратен до МВР и прокуратурата, се посочват твърдения за оказван натиск и влияние върху различни държавни институции и закриване на бизнес. Фирмата има договор с РИОСВ и разрешителен режим за депониране на земни маси.

През декември миналата година пред депо за депониране на земни маси в Долни Богров спира луксозен джип. От него слизат двама души, които предлагат на управителя Стоян Мулетаров среща в София, на която ще му бъде направена оферта.

Стоян Мулетаров, управител на фирма: "От лице, представящо ми се за Росен, бях повикан да ми се направи предложение за 30 процента такса безпроблемен трафик. Не представлява никаква държавна структура, но го спрягат за повелителя на боклука и човека, който се разпорежда с всички депа за земна маса."

Мъжът демонстрирал контакти на високи нива. И открито заплашвал.

Стоян Мулетаров, управител на фирма: "Ще ти пратя всички. Ще те затворя за един ден. 30 процента са около 12 хиляди лева на дневна база. Ние работим 30 дни в месеца, което значи 300 000 лв. на месечна база."

Управителят отказал, но скоро пред депото наистина дошла проверка. На място били докарани електронни везни за измерване тежестта на камионите и екипи на различни институции. И въпреки че проверката не е срещу депото, на практика пречи на дейността му. Затова управителят подал официален сигнал до Инспектората на МВР. Кулминацията дошла на 11 февруари.

Стоян Мулетаров, управител на фирма: "Идват около 80 човека личен състав на СДВР, Пето РПУ, Столичен инспекторат, специализирани полицейски сили, икономическа полиция и прочие. Спират всичките камиони. Проверката трае приблизително 10 часа и половина."

На кадри, заснети с мобилен телефон, се вижда колона от камиони, а работата на депото е блокирана. Според управителя, действието се развива на улица със статут на ведомствен път към бивш стопански двор и мястото е частна собственост.

Стоян Мулетаров, управител на фирма: "Без прокурорска заповед те идват и се саморазправят вътре в частния ни парцел."

Собственикът разказва че депото работи от 2023 г. и досега не е бил обект на подобни проверки.

Според СДВР причина за проверките е забелязан от патрули на Пето РПУ необичайно голям трафик на камиони. На 11 февруари на място екипите им са установили шофьори без валидни документи, които не са съдействали на полицията, а някои от тях дори изсипвали пръст на пътното платно. От АПИ заявиха, че са участвали по сигнал на МВР и при проверката на 12 камиона са установили претоварване.

Агенция "Пътна инфраструктура": "При допустима максимална маса на превозните средства от 32 тона на проверените камиони са констатирани надвишения на теглото от над 10 тона повече от разрешените."

За нарушението са съставени 12 акта. Управителят на депото ги оспорва и е подал сигнал за поисканата такса за безпроблемен трафик до прокуратурата.