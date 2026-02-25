Депутатите изслушват служебния вътрешен министър Емил Дечев по случая "Петрохан"

Депутатите изслушват вътрешния министър Емил Дечев във връзка със сигналите за оказван натиск по случая "Петрохан". Те гласуваха точката като извънредна за днешното пленарно заседание. Освен Дечев, изслушани бяха и шефовете на Главна дирекция "Национална полиция", главният секретар и разследващи случая.

Размяната на реплики започна още в кулоарите на парламента. От "Възраждане" смятат, че това е директен опит за замитане на всички политически следи, които водят към една определена партия, свързана със случая "Петрохан" и "Околчица". От ПП-ДБ не се съгласиха и защитиха работата на министър Дечев. От БСП и от АПС пък заявиха, че колкото по-бързо се изясня всички факти и обстоятелства около случаите "Околчица" и "Петрохан", толкова по-бързо обществото и политиците ще се успокоят.

Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната": "Доколкото разбрах има изискано вече международно разследване, което е единственият начин да се разбере истината напълно и изцяло. Ще ми позволите да не вярвам на българската прокуратура по този казус след всичките 15 версии, които лансираха.

Ивайло Мирчев, съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ: "Пълна глупост е това, че е оказан какъвто и да е натиск, прокуратурата вместо да напусне кабинета се занимава с пълни глупости, министъра е на два дни какъв натиск да оказва...Ясна е цялата работа, иска да се повлияе на министъра."

Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": "Служебния министър си призна, че е разговарял с хората, котио водят разаследването, какво точно е казал той няма как да знаем, защото влизаме в ситуация дума срещу дума - от едната страна са полицаите, които твърдят че им е оказан натиск, от друга страна министърът, които казва че натиск не е оказвано за това, което е важно е работата да продължи и този случаи да бъде разплетен до края."

Борислав Гуцанов, депутат от БСП: "Няма как обществото да не знае какво се случва по една тема, която е най-горещата и важната, много въпроси се задават, но отговори до този момент няма."

Джейхан Ибрямов, зам.-председател на ПГ на АПС: "Изглежда, че е целенасочена атака. Дали има, това кой може да го потвърди, това е игра на думи, една жена ми каза или пък наистина е имало, разбирате ли, това много трудно би могло да се установи, защото всеки в тази държава може да наклевети всеки.

