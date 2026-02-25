БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:42 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

Депутатите изслушват служебния вътрешен министър Емил Дечев по случая "Петрохан"

Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Депутатите изслушват вътрешния министър Емил Дечев във връзка със сигналите за оказван натиск по случая "Петрохан". Те гласуваха точката като извънредна за днешното пленарно заседание. Освен Дечев, изслушани бяха и шефовете на Главна дирекция "Национална полиция", главният секретар и разследващи случая.

Размяната на реплики започна още в кулоарите на парламента. От "Възраждане" смятат, че това е директен опит за замитане на всички политически следи, които водят към една определена партия, свързана със случая "Петрохан" и "Околчица". От ПП-ДБ не се съгласиха и защитиха работата на министър Дечев. От БСП и от АПС пък заявиха, че колкото по-бързо се изясня всички факти и обстоятелства около случаите "Околчица" и "Петрохан", толкова по-бързо обществото и политиците ще се успокоят.

Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната": "Доколкото разбрах има изискано вече международно разследване, което е единственият начин да се разбере истината напълно и изцяло. Ще ми позволите да не вярвам на българската прокуратура по този казус след всичките 15 версии, които лансираха.

Ивайло Мирчев, съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ: "Пълна глупост е това, че е оказан какъвто и да е натиск, прокуратурата вместо да напусне кабинета се занимава с пълни глупости, министъра е на два дни какъв натиск да оказва...Ясна е цялата работа, иска да се повлияе на министъра."

Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": "Служебния министър си призна, че е разговарял с хората, котио водят разаследването, какво точно е казал той няма как да знаем, защото влизаме в ситуация дума срещу дума - от едната страна са полицаите, които твърдят че им е оказан натиск, от друга страна министърът, които казва че натиск не е оказвано за това, което е важно е работата да продължи и този случаи да бъде разплетен до края."

Борислав Гуцанов, депутат от БСП: "Няма как обществото да не знае какво се случва по една тема, която е най-горещата и важната, много въпроси се задават, но отговори до този момент няма."

Джейхан Ибрямов, зам.-председател на ПГ на АПС: "Изглежда, че е целенасочена атака. Дали има, това кой може да го потвърди, това е игра на думи, една жена ми каза или пък наистина е имало, разбирате ли, това много трудно би могло да се установи, защото всеки в тази държава може да наклевети всеки.

Вижте още в прякото включване на Николай Минков

