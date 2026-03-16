Задържаха млад мъж за убийство в Шумен

Полицията в Шумен залови предполагаемия убиец на 26-годишния Александър Пенчев, открит в безпомощно състояние в недостроена сграда в града. Въпреки че първоначално се е смятало, че става въпрос за нещастен случай, назначената аутопсия показала, че причината за смъртта е удар в корема.

Обявеният за издирване Александър е открит в изоставения строеж след анализ на кадри от охранителни камери в района. Установено е, че на 7 март е прекарал известно време с 28-годишния Б. В. Двамата се познавали и отишли в изоставената сграда, за да пушат „чай“. Помежду им възникнал спор.

Ст. комисар Георги Гендов, директор на ОДМВР – Шумен: „В резултат на това е започнало пререкание и са му нанесени удари, които впоследствие са довели до смъртта му.“

Пред полицията извършителят обяснил:

Орлин Куздов, окръжен прокурор на Шумен: „Че пострадалият му духнал в лицето и той го ударил в слънчевия сплит. След това пострадалият изохкал и казал: „Ти като ме удари сега, не мога да дишам.“

Вместо да му помогне, предполагаемият извършител пребъркал дрехите на Александър за дрога. До момента той има шест присъди за притежание и разпространение на наркотици, две от които са ефективни. Последно е излязъл от затвора през юни миналата година. Повдигнато му е обвинение за причиняване на средна телесна повреда, довела до смърт.