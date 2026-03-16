Шон Пен предпочете Украйна пред Оскарите

Кинозвездата Шон Пен предпочете среща с украинския лидер Володимир Зеленски в Киев пред бляскавата церемония на Оскарите, където получи третото си отличие.

"Сега можем да кажем официално: Шон Пен избра Украйна пред Оскарите", написа във Фейсбук 65-годишният актьор, който е пазил посещението си в тайна до последния момент.

Зеленски му благодари в Телеграм и го нарече истински приятел на страната му. Шон Пен многократно е посещавал Киев, засне документален филм за руската инвазия, излъчен премиерно през февруари 2023. Година по-рано, както вече отбелязахме, холивудската звезда даде един от Оскарите си на Зеленски, който е бивш комик и актьор.