Наградите „Оскар“ - тънък хумор и триумф за „Битка след битка“

Триумф за филма „Битка след битка“ на Пол Томас Андерсън на 98-ите награди „Оскар“. Лентата спечели шест отличия, включително най-престижните – за „най-добър филм“ и за режисура. Голямото разочарование беше за получения рекордните 16 номинации филм „Грешници“, който завърши вечерта с едва четири статуетки „Оскар“.

Политически трилър, който започва с кадри от нахлуване в център за имигранти в Съединените щати – едва ли някой е изненадан, че „Битка след битка“ е големият победител на тазгодишните „Оскари“.

След 14 номинации режисьорът Пол Томас Андерсън най-сетне беше отличен за работата си. „Извинение към дъщеря ми, че се е родила в света такъв, какъвто е днес“ – така режисьорът на „Битка след битка“ обясни какво го е мотивирало да създаде най-добрия според Академията филм за годината.

С 13 номинации лентата триумфира в шест от категориите. Леонардо ди Каприо беше номиниран за седми път, но въпреки че всички винаги му стискат палци за още един „Оскар“, това не се случи. Награден обаче беше екранният му партньор Шон Пен.

Победителят, който не искаше да бъде там – така нарекоха Шон Пен, който не присъства на церемонията. Твърди се, че е в Европа и ще пътува за Украйна. Пен е един от най-ярките поддръжници на Украйна – още в първите месеци на войната посети Киев и подари един от „Оскар“-ите си на Володимир Зеленски.

Рекордните 16 номинации, но само четири награди за филма на ужасите „Грешници“, включително за главна мъжка роля на Майкъл Б. Джордан.

Букмейкърите познаха – „Оскар“ за главна женска роля получи ирландката Джеси Бъкли за „Хамнет“, която предизвика фурор в сезона на наградите и спечели всички значими отличия.

Малко политика, тънък хумор по адрес на Доналд Тръмп и на някои актьори – водещият Конан О’Браян, който за втора поредна година е лицето на „Оскар“-ите, изпълни обещанието си да предизвика смях от сцената. Деветдесет и осмата церемония по раздаване на наградите „Оскар“ вече е в историята, но с какво ще я запомним – вижте:

Дързък, амбициозен, ода за вечните бунтари и неуморната съпротива – това са само част от думите, с които описват „Битка след битка“. С черен хумор и безпощадна сатира към политическата реалност в Съединените щати филмът на режисьора Пол Томас Андерсън забърка перфектната буря за „Оскар“-ите и си заслужи титлата „най-добър“.

Пол Томас Андерсън, „Оскар“ за най-добър режисьор: „Наистина трябва да се потруди човек, за да получи такава награда.“

Леонардо ди Каприо, Шон Пен, Бенисио дел Торо, Теяна Тейлър – малка част от звездният състав на „Битка след битка“. Филмът получи и „Оскар“ за най-добър кастинг - какъвто от Академията връчва за първи път. А Шон Пен спечели третия си „Оскар“ в кариерата.

Кийрън Кълкин, актьор: „Оскарът се присъжда на… Шон Пен за „Битка след битка“. Шон Пен няма възможност да е тук тази вечер или пък не иска да е тук. Аз ще приема наградата от негово име.“

Водещият на церемонията Конан О’Браян показа защо от Академията отново се спряха на него. От шеги за все по-навлизащия в ежедневието ни изкуствен интелект до закачки с изпадналия в немилост актьор Тимъти Шаламе заради коментар, че никой не се интересува от опера и балет – О’Браян беше във вихъра си.

Конан О’Браян, водещ на церемонията: „Аз съм Конан О’Браян и за мен е чест да бъда последният човек, който ще води церемонията. Мерките за сигурност са силно затегнати тази нощ, няма как да не го споменем. Казаха ми, че се опасяват от нападения от представители на операта и балета. Сърдят се, че не си споменал и джаза.“

Малко по-късно Шаламе - смятан за фаворит за главна мъжка роля - загуби от Майкъл Б. Джордан. Актьорът спечели един от четирите „Оскара“ за „Грешници“.

Майкъл Б. Джордан – „Оскар“ за главна мъжка роля: „Тук съм заради хората преди мен - Сидни Поатие, Дензъл Уошингтън, Хали Бери, Джейми Фокс, Форест Уитакър, Уил Смит.“

Джеси Бъкли е наградената за главна женска роля, но всички погледи бяха приковани към 75-годишната Ейми Мадиган, която спечели „Оскар“ за поддържаща женска роля. Актрисата държи рекорда за най-дълъг период между двете си номинации – 40 години.

Ейми Мадиган, „Оскар“ за поддържаща женска роля: „Това е страхотно! Всички ми казват: „Е, минаха 40 години, различно ли е усещането?“ Разбира се – този път държа в ръката си това златно човече.“

Кино с политически привкус имаше и в категорията за документалистика. Джими Кимъл, който връчи „Оскар“-а на „Господин Никой срещу Путин“, не пропусна да критикува телевизия CBS за свалянето от екран на колегата му Стивън Колбер и я сравни по свобода на словото със Северна Корея.