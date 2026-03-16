Триумф за Пол Томас Андерсън на Оскарите

Триумф за Пол Томас Андерсън на Оскарите
Снимка: БГНЕС
Раздадоха наградите "Оскар" на бляскава церемония в Долби Тиътър в Холивуд. Големите победители са Пол Томас Андерсън и "Битка след битка", които бяха отличени за най-добър режисьор и най-добър филм.

Триумф за Пол Томас Андерсън - след 14 номинации той спечели отличието за режисура за "Битка след битка". Филмът беше отличен с общо шест статуетки, включително за най-добър филм, адаптиран сценарий и поддържаща мъжка роля за Шон Пен, който обаче не дойде на церемонията.

Пол Томас Андерсън направи паралел между филма си и посоката, в която се движи светът. В емоционална реч той благодари поименно на звездите в черната комедия.

Пол Томас Андерсън, "Оскар" за най-добър режисьор: "Много, много ви благодаря! Работих усърдно за една от тези награди. Наистина трябва да се потруди човек, за да получи такава награда. Наистина го оценявам. Това е чудесен подарък и съм толкова щастлив да нарека киното мой дом. Наистина е страхотно. Благодаря ви от сърце".

Филмът "Грешниците", който беше с рекордните 16 номинации, получи само четири. Статуетка за главната си роля в лентата грабна Майкъл Б. Джордан, въпреки че за фаворит в категорията беше сочен Тимъти Шаломе за участието си във "Върховния Марти".

Майкъл Б. Джордан, "Оскар" за най-добра главна мъжка роля: "Тук съм заради хората преди мен. Сидни Поатие, Дензъл Уошингтън, Хали Бери, Джейми Фокс, Форест Уитакър, Уил Смит са сред тези великани, тези велики личности".

Очаквано Джеси Бъкли беше отличена за най-добра актриса за ролята си в "Хамнет". Тя е и първата ирландска актриса с награда "Оскар".

Джеси Бъкли, "Оскар" за най-добра главна женска роля: "Цялото ми ирландско семейство е тук. Къде сте? Мамо, татко, благодаря ви, че ни научихте да мечтаем и никога да не се водим от очакванията, а от собствената си страст".

Първа награда "Оскар" и за Норвегия за "Сантиментална стойност" в категорията за чуждоезичен филм.

#връчване на Оскарите #наградите Оскар #победители

