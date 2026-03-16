Наградите "Оскар": Големият победител - пол Томас Андерсън и "Битка след битка"

Раздадоха наградите "Оскар" на бляскава церемония в Долби Тиътър в Холивуд.



След 14 номинации Пол Томас Андерсън най-накрая спечели отличието за режисура за "Битка след битка". Филмът е големият победител с общо шест статуетки, включително за най-добър филм. "Битка след битка" беше на второ място по номинации след "Грешници", който получи рекордните 16. Очаквано Джеси Бъкли беше отличена за най-добра актриса за ролята си в "Хамнет". Тя е и първата ирландска актриса с награда "Оскар".

Най-добър актьор стана Майкъл Би Джордан за ролята си в "Грешници". Той грабна статуетката, въпреки че за фаворит в категорията беше сочен и Тимъти Шаламе за участието си във "Върховния Марти".

Първа награда "Оскар" и за Норвегия за "Сантиментална стойност" в категорията за чуждоезичен филм.