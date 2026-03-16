БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Наградите "Оскар": Големият победител - пол Томас Андерсън и "Битка след битка"

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Запази

Наградите "Оскар": Големият победител - пол Томас Андерсън и "Битка след битка"
Слушай новината

Раздадоха наградите "Оскар" на бляскава церемония в Долби Тиътър в Холивуд.

След 14 номинации Пол Томас Андерсън най-накрая спечели отличието за режисура за "Битка след битка". Филмът е големият победител с общо шест статуетки, включително за най-добър филм. "Битка след битка" беше на второ място по номинации след "Грешници", който получи рекордните 16. Очаквано Джеси Бъкли беше отличена за най-добра актриса за ролята си в "Хамнет". Тя е и първата ирландска актриса с награда "Оскар".

Най-добър актьор стана Майкъл Би Джордан за ролята си в "Грешници". Той грабна статуетката, въпреки че за фаворит в категорията беше сочен и Тимъти Шаламе за участието си във "Върховния Марти".

Първа награда "Оскар" и за Норвегия за "Сантиментална стойност" в категорията за чуждоезичен филм.

#"Оскар" #церемония #награди

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ