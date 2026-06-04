Лисици, акули и кайри ще заменят историческите личности на банкнотите на Обединеното кралство

Лисици, акули и кайри са в краткия списък с диви животни, за които се предлага да се появят върху новите банкноти на Великобритания, замествайки исторически личности като лидера от Втората световна война Уинстън Чърчил, писателката Джейн Остин и математика Алън Тюринг, предаде Ройтерс.

"Банк ъв Ингланд" и експерти по дивата природа са избрали 18 животни, сред които след обществени консултации ще бъде избрано кои да бъдат върху новите банкноти. Миналата година започна обществена консултация за тематика на новата серия, а решението беше взето този март, съобщи банката.

Не всички са доволни – лидерите на британските опозиционни партии, включително консерваторите, либералните демократи и Реформистката партия заявиха, че промяната ще премахне важни фигури от общественото внимание.

Ликът на управляващия британски монарх се отпечатва върху банкнотите от 1960 г. насам и ще присъства и при следващата серия, която се очаква да влезе в обращение след няколко години, съобщи "Банк ъв Ингланд".

Хората могат да предложат кои животни биха искали да видят до краля до 3 юли, а крайното решение трябва да се вземе до края на годината.

"Има хора, които имат проблем с дадени аспекти от миналото и историята ни", казва 48-годишният Ричърд Йистън, който работи в сферата на финансовите услуги. Той е сред тези, които биха предпочели върху банкнотите да продължат да се отпечатват човешки лица. "Важно е тези хора да се замислят за контекста на времето, в което историята ни се е случила", допълни той.

Гъс Чарлиер, на 27 години и професионалист в сферата на маркетинга, обаче предпочита на банкнотите да бъде дивата природа. Крайно време е животните да получат вниманието, което заслужават, и да бъдат национално признати на нашата валута, казва той. Чарлиер би искал да види върху новите банкноти изображението на червена каня, характерна за страната дневна граблива птица.

Червената каня не е в краткия списък, от който ще бъде избрано по едно животно за банкнотите от по 5 лири, 10 лири, 20 лири и 50 лири. Освен животни в дизайна ще бъдат включени и други природни елементи.

Крайното решение ще вземе Андрю Бейли, управителят на "Банк ъв Ингланд". Възможно е избраните животни да не отразят кандидатурите, които са били най-популярни сред гласуващите – по-важно е животните лесно да се различават едно от друго и да символизират четирите съставни части на Великобритания – Англия, Шотландия, Уейлс и Северна Ирландия.

Пълният кратък списък се състои от: бутилконос делфин (Tursiops truncatus), тъпоклюна кайра (Fratercula arctica), атлантическа сьомга (Salmo salar), див заек (Lepus europaeus), забулена сова (Tyto alba), гигантска акула (Cetorhinus maximus), западноевропейски таралеж (Erinaceus europaeus), обикновено земеродно рибарче (Alcedo atthis), земна пчела (Bombus terrestris), дългомуцунест тюлен (Halichoerus grypus), голям свирец (Numenius arquata), планинска жаба (Rana temporaria), златка (Martes martes), голям пъстър кълвач (Dendrocopos major), царски пъстролет (Anax imperator), червена лисица (Vulpes vulpes), морски орел (Haliaeetus albicilla) и пеперудата Euphydryas aurinia.