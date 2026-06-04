Край бреговете на Норвегия откриха добре запазен товар от корабокрушение през XVIII век

Норвежки археолози определиха като сензационна находката от корабокруширал през XVIII век плавателен съд, открит на дълбочина 600 метра в пролива Скагерак между Норвегия и Дания, предаде ДПА.

Според Норвежката дирекция за културно наследство това е най-добре запазеният товар от подобен кораб, откриван досега в Северна Европа. Сред намерените предмети са порцелан, за който се предполага, че е с китайски произход, полилеи, чаши, текстил, зърно и сандъци, вероятно съдържащи чай, билки и лекарства.

Находката е направена от норвежки водолаз, а проучванията продължават. Археолозите съобщават, че редовно откриват нови артефакти от останките на кораба.

Сред интересните находки са фрагменти от полилеи, за които се смята, че може да са произведени в Германия или Англия. Открита е и тухла с печат от тухларна в германския град Любек, работила от XV век до 1772 г.

„Корабокрушенията, открити близо до брега, често са силно повредени или ограбени. Проучването на находка в открито море и на такава дълбочина ни дава възможност да надникнем в почти недокосната капсула на времето“, посочи директорката на Норвежката фондация за културна история Нина Рефсет, цитирана от ДПА.

Първите експонати от откритието ще бъдат представени по-късно този месец в Норвежкия морски музей в Осло.