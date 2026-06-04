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Край бреговете на Норвегия откриха добре запазен товар от корабокрушение през XVIII век

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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бреговете норвегия откриха добре запазен товар корабокрушение xviii век
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Норвежки археолози определиха като сензационна находката от корабокруширал през XVIII век плавателен съд, открит на дълбочина 600 метра в пролива Скагерак между Норвегия и Дания, предаде ДПА.

Според Норвежката дирекция за културно наследство това е най-добре запазеният товар от подобен кораб, откриван досега в Северна Европа. Сред намерените предмети са порцелан, за който се предполага, че е с китайски произход, полилеи, чаши, текстил, зърно и сандъци, вероятно съдържащи чай, билки и лекарства.

Находката е направена от норвежки водолаз, а проучванията продължават. Археолозите съобщават, че редовно откриват нови артефакти от останките на кораба.

Сред интересните находки са фрагменти от полилеи, за които се смята, че може да са произведени в Германия или Англия. Открита е и тухла с печат от тухларна в германския град Любек, работила от XV век до 1772 г.

„Корабокрушенията, открити близо до брега, често са силно повредени или ограбени. Проучването на находка в открито море и на такава дълбочина ни дава възможност да надникнем в почти недокосната капсула на времето“, посочи директорката на Норвежката фондация за културна история Нина Рефсет, цитирана от ДПА.

Първите експонати от откритието ще бъдат представени по-късно този месец в Норвежкия морски музей в Осло.

#потънал кораб #Норвегия

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