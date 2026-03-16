6 партии влизат в парламента, сочи социологическо проучване

6 партии влизат в следващия парламент, сочат данни от социологическо проучване на агенция "Сова харис".

Най - голяма подкрепа от близо 31 процента събира формацията на досегашния президент Румен Радев - "Прогресивна България". ГЕРБ - СДС остават втори с малко над 19% подкрепа от решилите да гласуват. Трети са ПП-ДБ 12.2%. Четвърти са ДПС с 7.1%, пети "Възраждане" с 6.7% и шести БСП за България с 4,4%. Най-близо до бариерата са МЕЧ с 3,8% подкрепа. Изследването е проведено от 7 до 12 март. Анкетирани 1000 респонденти и е по поръчка на вестник "Труд".