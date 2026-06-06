Мъж заплаши с нож кондукторка и заяви, че ще отвлече автобус в Бургас

Напрежение и паника преживяха пътниците в автобус по линия №12 в Бургас, след като агресивен мъж заплашил кондукторката с нож, отнел портфейла ѝ с оборотните средства и отправил заплахи към шофьора и пътниците. Инцидентът е станал около 12.45 ч. днес в автобус, движещ се по направление към терминал „Славейков“. По данни на полицията нападателят се държал неадекватно. Той първо заплашил с нож кондукторката и взел парите от портфейла ѝ. След това започнал да удря по кабината на водача и настоявал автобусът да бъде отклонен от маршрута си.

Снимка: БНТ

Мъжът дори позвънил на телефон 112, където заявил, че възнамерява да отвлече автобуса. Той отправял заплахи за саморазправа както към пътниците, така и към служителите в превозното средство. При ескалацията на напрежението нападателят счупил преградата на шофьорската кабина и наранил водача по пръстите и лакътя.

След получения сигнал към автобуса незабавно били насочени екипи на сектор „Специализирани полицейски сили“ към ОДМВР – Бургас и служители на Второ районно управление. Полицаите успели бързо да овладеят ситуацията и да задържат агресивния мъж. Установено е, че извършителят е 44-годишен мъж от Несебър. След задържането му той е отведен в Центъра за психично здраве, където е настанен за лечение.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.



Елеана Цанова



