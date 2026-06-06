БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова: Прокуратурата не...
Чете се за: 34:37 мин.
Трета жертва на тежката катастрофа на "Челопешко...
Чете се за: 01:00 мин.
Минута е деляла автобуса от пламъци: Пожарникари...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мъж заплаши с нож кондукторка и заяви, че ще отвлече автобус в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази

Извършителят е 44-годишен мъж от Несебър, който след залавянето е отведен в Центъра за психично здраве

удар имотната мафия столичната полиция задържа известния измамник
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Напрежение и паника преживяха пътниците в автобус по линия №12 в Бургас, след като агресивен мъж заплашил кондукторката с нож, отнел портфейла ѝ с оборотните средства и отправил заплахи към шофьора и пътниците. Инцидентът е станал около 12.45 ч. днес в автобус, движещ се по направление към терминал „Славейков“. По данни на полицията нападателят се държал неадекватно. Той първо заплашил с нож кондукторката и взел парите от портфейла ѝ. След това започнал да удря по кабината на водача и настоявал автобусът да бъде отклонен от маршрута си.

Снимка: БНТ

Мъжът дори позвънил на телефон 112, където заявил, че възнамерява да отвлече автобуса. Той отправял заплахи за саморазправа както към пътниците, така и към служителите в превозното средство. При ескалацията на напрежението нападателят счупил преградата на шофьорската кабина и наранил водача по пръстите и лакътя.

След получения сигнал към автобуса незабавно били насочени екипи на сектор „Специализирани полицейски сили“ към ОДМВР – Бургас и служители на Второ районно управление. Полицаите успели бързо да овладеят ситуацията и да задържат агресивния мъж. Установено е, че извършителят е 44-годишен мъж от Несебър. След задържането му той е отведен в Центъра за психично здраве, където е настанен за лечение.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.


Елеана Цанова

#кондукторка #е заловен #заплаха с нож #Бургас #мъж #автобус

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
3
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
4
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
Диана Русинова: Принизили сме Закона за движение по пътищата до една широко отворена врата в полето
5
Диана Русинова: Принизили сме Закона за движение по пътищата до...
Трета жертва на тежката катастрофа на "Челопешко шосе"
6
Трета жертва на тежката катастрофа на "Челопешко шосе"

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
3
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
4
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
6
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...

Още от: Регионални

Втори ден издирват 75-годишен мъж в района на Фотиново (СНИМКИ)
Втори ден издирват 75-годишен мъж в района на Фотиново (СНИМКИ)
Пожар гори в зеленчуковата борса в Бургас Пожар гори в зеленчуковата борса в Бургас
Чете се за: 00:25 мин.
Доброволци почистиха плаж Алепу в Деня на околната среда Доброволци почистиха плаж Алепу в Деня на околната среда
Чете се за: 01:07 мин.
Недоволство заради липса на ремонт: Жители на бургаски села излязоха на протест Недоволство заради липса на ремонт: Жители на бургаски села излязоха на протест
Чете се за: 01:37 мин.
Президентът участва в Националния тракийски младежки събор Президентът участва в Националния тракийски младежки събор
Чете се за: 01:20 мин.
Изтича срокът за премахване на ограда на строеж в местността „Баба Алино“, РДГ предупреждава за принудително събаряне Изтича срокът за премахване на ограда на строеж в местността „Баба Алино“, РДГ предупреждава за принудително събаряне
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали, 3 жертви, версия за гонка между автомобили
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали,...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Минута е деляла автобуса от пламъци: Пожарникари предотвратили по-голяма трагедия Минута е деляла автобуса от пламъци: Пожарникари предотвратили по-голяма трагедия
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова: Прокуратурата не трябва да бъде нито бухалка, нито чадър И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова: Прокуратурата не трябва да бъде нито бухалка, нито чадър
Чете се за: 34:37 мин.
У нас
Изповед на DARA пред BBC Изповед на DARA пред BBC
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Трима души остават в тежко състояние след катастрофата на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Чупи ли се "иранската ос"? - Ливан обвини Иран, че е...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Изтича срокът за премахване на ограда на строеж в местността...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Недоволство заради липса на ремонт: Жители на бургаски села...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ