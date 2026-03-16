Посещението на Тръмп в Китай може да бъде отложено заради войната в Близкия изток

Американският министър на финансите Скот Бесент заяви, че визитата на Доналд Тръмп в Пекин може да бъде отложена, но по "логистични" причини, свързани с войната в Близкия изток, а не като средство за натиск над Китай да помогне за деблокиране на Ормузкия проток.

Бесент окачестви като "конструктивни" разговорите, проведени в Париж, с китайски представители по двустранните търговско-икономически отношения. Сходна оценка дойде и от Пекин. Централна тема на преговорите са били митата, възстановени от Доналд Тръмп след като Върховният съд на Съединените щати анулира голяма част от предишните ставки, въведени в началото на мандата. Възможно отлагане на посещението на Тръмп в Китай, предвидено за края на месеца, допусна и говорителката на Белия дом Карълайн Левит.