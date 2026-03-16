ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Посещението на Тръмп в Китай може да бъде отложено заради войната в Близкия изток

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Американският министър на финансите Скот Бесент заяви, че визитата на Доналд Тръмп в Пекин може да бъде отложена, но по "логистични" причини, свързани с войната в Близкия изток, а не като средство за натиск над Китай да помогне за деблокиране на Ормузкия проток.

Бесент окачестви като "конструктивни" разговорите, проведени в Париж, с китайски представители по двустранните търговско-икономически отношения. Сходна оценка дойде и от Пекин. Централна тема на преговорите са били митата, възстановени от Доналд Тръмп след като Върховният съд на Съединените щати анулира голяма част от предишните ставки, въведени в началото на мандата. Възможно отлагане на посещението на Тръмп в Китай, предвидено за края на месеца, допусна и говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Скот Бесент - министър на финансите на САЩ: "Ако се стигне до отлагане на посещението, няма да е заради неизпълнено искане на президента. Отлагането, ако то се случи, ще стане, защото главнокомандващият мисли, че трябва да остане в Съединените щати, докато се води войната в Близкия изток. За нашите разговори тук мога да кажа, че бяха конструктивни и показват стабилността в нашите отношения."

#Доналд Тръмп #войната в Близкия изток #Китай #Близък изток

