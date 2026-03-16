Тръмп отново предизвика НАТО, може ли морска коалиция да охранява Ормузкия проток?

Американският президент Доналд Тръмп отново предизвика НАТО. В интервю за "Файненшъл Таймс" той предупреди, че ако съюзниците на Съединените щати от Алианса не помогнат в охраняването на Ормузкия проток, това "ще бъде много лошо за бъдещето на Пакта". Засега нито една страна не е потвърдила, че ще се включи в ескортирането на кораби в протока.

Създаване на международни "патрули" на Ормузкия проток. Това предвижда планът на американския президент Доналд Тръмп за овладяване на петролната криза. Той заяви, че се е свързал със седем държави за подкрепа, но отказа да ги назове.

По-рано в социалната си мрежа той изрази надежда, че Китай, Франция, Япония, Южна Корея и Великобритания ще участват в охраняването на морския път.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Настоявам тези страни да се включат и да защитят собствената си територия. Защото това е мястото, откъдето получават енергията си."

На въпрос каква помощ очакват Съединените щати, пред "Файненшъл таймс" Доналд Тръмп заяви: "каквото е необходимо". Според него европейските страни трябва да изпратят миночистачи, както и други военни средства, които да противодействат на иранските дронове и мини.

Засега обаче нито една държава не е потвърдила участие. Британският премиер Киър Стармър заяви, че страната му води разговори със съюзници за Ормузкия проток, но според него мисията не трябва да бъде натовска.

Киър Стармър, премиер на Великобритания: "Наш приоритет е националният ни интерес. През целия конфликт целите ни са много последователни и ясни. Първо - да защитим британските граждани в региона. Второ - докато защитаваме себе си и съюзниците си - да не бъдем въвличани в по-широка война."

Гърция отказа да се включи във военна операция в Ормузкия проток. Франция не е отговорила директно на призива на Тръмп. Френският президент Макрон по-рано заяви, че френският флот може да ескортира кораби, но само ако конфликтът се стабилизира.

Германия също отказва военно участие.

Борис Писториус, министър на отбраната на Германия: "Не ние започнахме тази война. Какво очаква Доналд Тръмп да постигнат две европейски фрегати в Ормузкия проток, което мощният американски флот не може да постигне там сам? Това е въпросът, който си задавам!"

Директно не е отговорил и Китай. В интервюто за "Файненшъл таймс" Доналд Тръмп предупреди, че ако няма отговор от Пекин, може да отмени срещата си с китайския президент, която трябва да се проведе след две седмици.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Мисля, че Китай също трябва да помогне, защото Китай получава 90% от петрола си през протока."

Австралия обяви, че няма да изпраща военни кораби в Ормузкия проток. Засега Южна Корея не поема никакъв ангажимент. В линията на пацифистката си политика, Япония заяви, че не планира да изпраща военни кораби.

През последните дни Иран е допуснал няколко кораба да преминат през протока - два индийски танкера, един пакистански и един турски кораб.