Куба остана без ток

Пълен срив на националната електрическа мрежа на Куба остави без ток около 10 милиона жители на острова. Кризата се подсилва от петролната блокада на САЩ, която засегна допълнително остарелите генериращи мощности на страната.

Националният мрежов оператор обяви, че разследва причините за срива.

Той е шести за Куба от октомври 2024 г. През почивни дни се стигна до протест. Вашингтон засили натиска срещу Хавана след залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро през януари.

Администрацията на Тръмп прекъсна доставките на венецуелски петрол и заплаши с наказателни мита всяка държава, която продава петрол на Куба. Хавана обяви в петък, че води преговори с Вашингтон за разсейване на напрежението.