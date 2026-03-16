Предстои понижаване на температурите в следващите дни у нас

Съществена промяна предстои в близките дни. Максималните температури ще се понижават.

Очакват се и валежи, по-значителни в четвъртък и петък, като със застудяването ще има и райони със сняг.

Още през нощта облачността ще започне да се увеличава, първо над Югозападна България и утре над по-голямата част от страната ще бъде облачно.

Минималните температури ще бъдат - между минус 2° и 4°, в София – около 0°, а максималните - между 10° и 15°, в София – около 12°, по Черноморието - между 8° и 10°.

В следобедните часове на места, главно в планинските райони на Западна България, ще има превалявания от дъжд, а по високите планински части – от сняг.

Ще бъде ветровито, с умерен източен, на морския бряг - югоизточен вятър.

Още по-ветровито ще бъде в планините, където ще духа временно силен източен вятър. Ще бъде предимно облачно.

И там ще завали в следобедните часове, първо в масивите от Западна България. Границата между дъжд и сняг ще бъде на около 1300 метра надморска височина.

Сняг ще вали утре в Северна Европа.

Превалявания от дъжд ще има в Португалия, както и в централните части от континента. Значителни валежи се очакват за пореден ден в Южна Италия. Дъжд и сняг ще вали в северозападните райони от Балканите, а до края на деня валежи ще обхванат западната половина от полуострова.

У нас, до края на седмицата ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. Ще духа - умерен и временно силен, североизточен вятърът.

В четвъртък и петък валежите ще бъдат повсеместни, на места значителни по количество, а в Предбалкана и по високите полета - главно в нощните и сутрешните часове, дъждът ще преминава в сняг.

Максималните температури чувствително ще се понижат и в петък в повечето райони ще бъдат между 4° и 9°. В събота ще започне постепенно затопляне.