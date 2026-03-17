Изборните нарушения: Ефективни ли са разследванията и достатъчни ли са наказанията?

Три години по-късно - "жената с пръстените", която надписваше бюлетини в монтанското село Габровница на местните избори през 2023 година вече има осъдителна присъда. Тя получи девет месеца условно след споразумение с прокуратурата. Достатъчно ли е това наказание, какво куца в системата, за да ставаме свидетели на толкова арогантно поведение от членове на изборни комисии, въпреки видеонаблюдението

-„Тия бюлетини невалидни ли ще останат или ще ги оправим нещо?"

-"68 и 26 - за кой ще го пишеш?"

-"На 2. На тебе една, на мене една, на тебе една, на мене една.

Ето така се правиха избори в Габровница. Видеонаблюдението запечата срамните сцени и липсата на морал сред присъстващите в секцията.

Стефан Манов - Обществен съвет към ЦИК: „То показа доста успешно различните техники, които някой път са направо безсрамни.“

Бюлетините са надписани за "правилните" две партии съгласно указанията.

Две години по-късно досъдебното производство като че ли е в начална фаза - миналата година МВР и прокуратурата ни отказаха информация какво се случва, преди дни от ЦИК ни отговориха, че полицията в Разлог едва този януари е поискала чернова от изборния протокол.

Стефан Манов - Обществен съвет към ЦИК: „Ние механизми за наблюдение на изборния процес имаме, но очевидно е, че въпреки това няма как да преодолеете тази местна ситуация, в която цели секционни комисии действат единно, за да подправят изборния резултат.“

Присъди имаше и по случая "Чичо Цено" от Малорад. Двама получиха пет месеца условно.

- Ние сме си наши хора. Да помогнем на Мартин. Ето, например, има едно празно - да се попълни 102.

- Аз нямам никакви претенции. Само че го направи това нещо бързо.

- Само че го направи това нещо бързо.

- Чичо Цено, кой номер?

- спри, спри.

Няма информация какво се случва и с казуса чичо Краси от Гърмен.

Гърмен, 2024 г.

- 261 изброихме ги.

- Квотата колко ти е? Над 300?

- Искам над 300! Да мине 300!

- Вижте на Краси му трябват 300.

- Не ща 250 ! Искам 300 - 350. 50 на вас давам. Искам 300. Стефан Манов - Обществен съвет към ЦИК: „Няма да има решение, търсейки конвенционалните методи, уви, затова смятам, че единственото сериозно решение, което позволява да се избегне човешкият фактор е 100 % машинно гласуване. когато човешкият фактор е прекалено силен, трябва да се обърнем към технологиите, които го редуцират или елиминират напълно в отчитането на изборния резултат.“

В нито едни от известните случаи досега на умишлено подправяне на бюлетини не са разкрити поръчители или свързани лица. Разследванията приключват до конкретния извършител, който на следващите избори просто се заменя с друг.