9 месеца условно за „жената с пръстените“, преправяла бюлетини на изборите в Габровница през 2023 г.

Съдът в Монтана осъди окончателно “жената с пръстените”, попълвала бюлетини на изборите в Габровница през 2023 г. Постановено ѝ е наказание 9 месеца „лишаване от свобода“, отложено с тригодишен изпитателен срок, заради преправянето на резултати от избори. Жената е попълвала с химикал преференции за определени кандидати в бюлетините за общински съветници.

В репортаж в "По света и у нас" ви показахме как на записа от видеонаблюдението се вижда, че член на комисията зачертава бюлетини от общия куп за общински съветници. Чува се и диалог, в който се обсъжда как да бъдат отчетени невалидните бюлетини за кмет.

В отговор до БНТ на отправено запитване за хода на делото Районен съд – Монтана посочва, че е одобрено постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Монтана и защитата на обвиняемата М. Я. А. Тя е с основно образование, неосъждана, работеща и се е признала за виновна.

Обвиняемата е осъдена да заплати и направените по делото разноски в размер на 8656 лв.

Определението на Районен съд – Монтана е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Във връзка със същата избирателна секция бяха образувани няколко досъдебни производства, но към този момент няма официална информация за развитието по тях.

Осъдената М.А. бе ключов свидетел по делата в Административен съд-Монтана, с които се оспорваха резултатите от вота за членове на Общински съвет-Монтана, но тогава тя отричаше да е имало нещо нередно в комисията.