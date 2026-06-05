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Решение на съда: Четирима остават в ареста за източване на НЗОК

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
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Четирима от петимата задържани като организирана престъпна група, обвинена за източване на близо 500 хиляди евро от здравната каса, остават в ареста. Това реши днес Пловдивският окръжен съд.

В същото време прокуратурата разследва и мащабна мрежа за издаване на фиктивни болнични листове. Претърсвания днес е имало в клиника в Пловдив. Разпитват се хора от персонала. Действията са във връзка със скандалния случай на източване на НЗОК чрез документи за рехабилитационни дейности и настаняване в санаториуми и специализирани здравни заведения.

След проверките на три центъра за физиотерапия разследването на престъпната мрежа днес следобед стигна и до клиника в Пловдив.

Димитър Пехливанов, заместник-окръжен прокурор на Пловдив: „Насоката на разследването е срещу така наречените от нас „Вайбър лекари“, които осъществяват своята дейност във вайбър групи. Те не се докосват до пациенти, напротив – тяхната единствена и основна задача е да четат имена и ЕГН.“

Според държавното обвинение схемата е била организирана през чат приложение. Събирали се данни за хора, изписвали се диагнози без прегледи и многократно се удължавали болнични листове с електронни подписи на лекари.

Димитър Пехливанов, заместник-окръжен прокурор на Пловдив: „Дори един от болничните листове, които са намерени днес, е на човек, който заяви, че е получил 6 болнични листа, 5 хиляди евро обезщетение от НОИ и сега последният му болничен лист е намерен там.“

Днес в съдебната зала беше разгледана мярката за неотклонение на физиотерапевтката, подписала болничните.

Йордан Давчев, адвокат на Фани Колачева-Гудева и на Велизар Гудев: „Фани казва: допускала съм грешки, което установят – ще го призная, това е. Някои хора е пращала, защото са били нейни близки, познати. Не е признала такова нещо.“

Росица Драгинова, адвокат на майката и бащата Колачеви: „Това, което ми обясняват, е, че нямат никаква съпричастност. Особено пък майката на двете докторки – Бойка.“

В ареста остават д-р Фани Гудева, родителите ѝ и нейният съпруг. С по-лека мярка – домашен арест – ще бъде освободена нейната сестра, д-р Цветалина Сали.

#източване на НЗОК #болнични #пловдивски окръжен съд #източване на Здравната каса

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