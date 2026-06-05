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„Мачът на надеждата“ на Стилиян Петров е утре в Бургас

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„Мачът на надеждата“ е утре в Бургас. Стилиян Петров отново ще обедини бивши съотборници, приятели и спортни звезди в името на благородна кауза.

В двубоя на стадион „Лазур“ участие ще вземат редица популярни имена като Димитър Бербатов, Неманя Видич, Мартин Петров и Красимир Балъков. Част от инициативата ще бъдат и личности извън футбола, сред които Ивет Лалова, както и още бивши звезди от английската Висша лига.

Благотворителният „Мач на надеждата“ може да бъде проследен пряко в ефира на БНТ 3 на 6 юни от 16:55 часа.

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