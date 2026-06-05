Над 74% от поколението Z са зависими от социалните мрежи

Световно проучване показва, че 44% от хората на възраст 30-45 години са зависими от социални платформи. При поколението Z делът достига над 74%.

Повече от половината участници прекарват поне 3 часа дневно в социалните мрежи. Над 80% проверяват телефона си до 5 минути след събуждане. Повече от половината признават, че ежедневно губят представа за времето, докато скролват съдържание.

Проучването показва още, че социалните мрежи често влияят негативно върху концентрацията, съня и психическото състояние на потребителите. Тази тенденция се засилва и сред децата, които прекарват все повече време пред екраните. Затова редица държави въвеждат ограничения за ползването на социалните мрежи от деца до 15-годишна възраст.