Два български университета влязоха в световната класата на 2000-те най-добри в света

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Медицински университет София влязоха в световната класация на 2000-те най-добри университета в света. Класацията оценява над 21 000 висши училища.

Софийският университет е класиран на 1089 място, а Медицинският университет в София заема 1537 позиция.

Рейтингът сравнява университетите по качество на обучението, успехи на завършилите, преподавателски състав и научни изследвания. Любопитното е, че класацията се изготвя чрез независими данни и не използва анкети или информация, предоставена от самите университети.

Попадането в топ 2000 е признание, че българските висши училища успяват да се конкурират с университети от цял свят. На първите три места са Харвард, Масачузетският технологичен университет и Станфорд.