Министерството на културата няма да закрива държавни културни институти

Това съобщи служебният министър Найден Тодоров
След призива на директорите на театрите за спешни мерки в областта на "Сценичните изкуства" заради системната криза, днес от Министерството на културата излязоха със спасителен план.
От ведомството подготвят промени в Закона за закрила и развитие на културата, които ще внесат в следващия парламент. Работи се и за нова наредба за индикатори и стандарти, която да промени модела на финансиране на културните институции според тяхната роля и функция. По този начин приходите им ще бъдат само част от факторите, които ще определят размера на субсидията. От ведомството работят и за 5-годишен стратегически план за развитие на културата.
Найден Тодоров - служебен министър на културата: "Нямаме намерение да закриване държавни културни институти. Имаме предложение как този проблем може да бъде решен във времето. Имаме предвид въвеждането на стандарти - кой институт - каква е ролята му в обществото, в какво населено място се намира, каква е функцията му и според това да бъде неговото финансиране. Приключваме с пазарния принцип на държавните културни институти в сферата на сценичните изкуства."