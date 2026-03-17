Министерството на културата няма да закрива държавни културни институти

След призива на директорите на театрите за спешни мерки в областта на "Сценичните изкуства" заради системната криза, днес от Министерството на културата излязоха със спасителен план.

От ведомството подготвят промени в Закона за закрила и развитие на културата, които ще внесат в следващия парламент. Работи се и за нова наредба за индикатори и стандарти, която да промени модела на финансиране на културните институции според тяхната роля и функция. По този начин приходите им ще бъдат само част от факторите, които ще определят размера на субсидията. От ведомството работят и за 5-годишен стратегически план за развитие на културата.