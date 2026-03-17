БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева...
Чете се за: 02:20 мин.
Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа
Чете се за: 00:37 мин.
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Чете се за: 01:47 мин.
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Никой не те защитава, работата е оправяй се сам": Защо глобяват шофьори на линейки в Бургас?

від БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Запази

Водачите на специалицирани автомобили излязоха на символичен протест

Снимка: Архив/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Шофьори на линейки от Бургас излязоха на символичен протест. Причината е, че масово получават глоби от полицията за превишена скорост, докато са на спешни повиквания. Някои от шофьорите са заплашени да останат и без книжки.

Владимир - шофьор на линейка: "100 лв., 800 лв. Плащаш си и това е. Никой не те защитава, работата е оправяй се сам“.

Над 200 са глобите за превишена скорост, връчени на шофьори на линейки от началото на годината в Бургаско.

Кирил Кижев - ЦСМП-Поморие: "Днес имам 10 адреса, като ме засекат 5 пъти… Целия град е 30 км ограничение. Можеш ли да караш на буркани и сирени и да караш с 30 км?"

Съби Георгиев работи в Спешна помощ от 20 г., но сега е заплашен да остане без книжка, след като сирените на линейката се развалили, докато превозвал пациент и бързал за болницата.

Съби Георгиев - шофьор на линейка: „Участник в движението пише, че съм му бил сякъл пътя неправомерно и на който донос е обърнато внимание, и ми е съставен акт от 3 месеца лишаване от правоуправление с 1000 лв. глоба. С колегите вече решаваме май спешни адреси да няма. Борим се за всяка минута, а мисля че Закона за движение по пътищата е над човешкия живот в България“.

В края на миналата година шофьорите на линейки са провели среща с институциите заради казуса, но по думите има без резултат.

Климентин Милчев - шофьор на линейка: "След това Нова година се получава точно това – 126 фиша само за втората половина на януари. Идва летен сезон, градът може да остане и без шофьори.“

От полицията обясняват, че линейките трябва да имат включена звукова и светлинна сигнализация едновременно, за да се счита, че са в специален режим на движение.

комисар Марин Димитров - началник на "Охранителна полиция" – Бургас: „Когато техническо средство за контрол на скоростта установи такова нарушение се прави преглед на това нарушение и ако се установи, че то е извършено от специализиран автомобил и използването му със специален режим на движение - фишът се анулира.“

Иван Кралев - шофьор на линейка: „Аз написах възражение до ОДМВР-Варна, обаче те ми отказаха. След като взех адвокат вече тогава фишът ми отпадна. Аз си заплатих на мои разноски за адвокат.“

Протестиращите настояват за среща с министрите на МВР и здравеопазването, за да има кардинално решение по казуса.

#глоби на шофьорите #шофьор на линейки #Бургас

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ