Войната в Близкия изток: Оставки на хора от кръга около Тръмп заради ударите в Иран

Израел твърди, че един от най-високопоставените ирански политици - Али Лариджани, е ликвидиран при удари в Техеран тази нощ. Твърди се още, че са убити и ключови ирански военни. Засега няма коментар от иранска страна. На този фон - в Съединените щати все по-силно се чуват предупреждения към Доналд Тръмп да не започва сухопътна офанзива в Иран, стигна се и до оставки по високите етажи на силовите структури.

В малките часове на нощта Израел нанася масирани удари срещу Иран. В Техеран, според израелската страна, е ликвидиран Али Лариджани - един от де факто лидерите на Иран след смъртта на аятолах Али Хаменей.

Бенямин Нетаняху, премиер на Израел: "Тази сутрин елиминирахме Али Лариджани - ръководителя на Революционната гвардия - една банда гангстери, която на практика управлява Иран. Заедно с него беше убит и командирът на Басидж, които сееха терор по улиците на Техеран и други ирански градове. Подкопаваме режима, с надеждата да дадем възможност на иранския народ да го свали от власт."

В опит да се опровергае информацията, по обяд в профила на Лариджани в Екс беше публикувано написано на ръка послание, в памет на убити ирански войници.

به مناسبت مراسم تشییع سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران: یاد آنان همواره در قلب ملت ایران خواهد بود و این شهادت‌ها بنیان ارتش جمهوری اسلامی را برای سالها در ساختار نیروهای مسلح استوار می‌نماید. ازخداوند متعال علو درجات برای این شهدای عزیز خواستارم. pic.twitter.com/dvTdhyDYbY — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026

Наричат Али Лариджани "силния човек в Техеран", дълги години съветник на покойния Али Хаменей. Определян е като "прагматичното лице на иранския политически елит". Силно амбициозен, имал желание да се кандидатира и за президент, но е спрян. Последната му публична поява беше в петък.

Али Лариджани, секретар на Върховния съвет за национална сигурност (13.03.2026 г.): "Проблемът на Тръмп е, че не притежава достатъчно мъдрост, за да разбере колко смели, силни и целеустремени са иранците. Колкото повече натиск оказва, толкова по-силен ще става иранският народ. Ударите, които нанася, са проява на страх и отчаяние."

Иран изстреля бараж от ракети срещу Израел, с което опроверга твърденията на Вашингтон, че вече няма капацитет да нанася удари с голям обсег. Подновени бяха и атаките срещу страни от Персийския залив. От Техеран опровергаха появили се в "Аксиос" твърдения, че се водят преговори с Вашингтон. Ирански медии съобщават, че върховният лидер аятолах Моджтаба Хаменей е отхвърлил каквито и да е разговори на този етап. Новоизбраният лидер все още не се е появявал публично.

Абас Арагчи, външен министър на Иран: "Казваме, че не искаме примирие не, защото искаме война, а защото искаме тя да приключи тогава, когато враговете ни не биха си помислили да ни атакуват отново."

Третата седмица война донесе и сътресения в Съединените щати - директорът на контратерористичната служба подаде оставка, заради несъгласието си с продължаващите американски удари в Иран.

Джоузеф Кент, директор на Националния център за борба с тероризма на САЩ: "Не мога с чиста съвет да подкрепя продължаващата война в Иран. Иран не представляваше непосредствена заплаха за страната ни и е очевидно, че започнахме тази война заради натиска от страна на Израел и силното им лоби в Съединените щати."

Твърди се и че Доналд Тръмп многократно е призоваван да не прави крачка към сухопътна операция в Иран, за да не се повтори сценария с войната във Виетнам.

