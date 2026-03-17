Хасан Адемов: Инструменти на социалната политика се използват за манипулиране на вота

Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов заяви,че вече има сигнали за натиск върху избиратели чрез програми за заетост. Адемов е във Враца като част от обиколката във връзка с пресичането на контролирания вот в социалната система.

Хасан Адемов - служебен министър на труда и социалната политика: "Местни деребеи са тези, които изискват от нашите служби определен тип гласове, примерно в старчески домове - ръководителят на услугата се назначава от кмета на общината. Тази връзка е желязна. Тук имаме сигнали от Плевенския регион, които са свързани с рекламиране на програмите за заетост. Ще застанем зад всеки един, ако нашите служители имат натиск от политици и местна власт."