Продължаващата война в Иран и скокът на цената на петрола заплашват 45 млн. души от глад

45 милиона души са заплашени от глад, ако войната в Иран продължи до юни и цената на петрола остане над 100 долара за барел, предупреждава анализ на Световната програма по прехраната към ООН.

На 18-тия ден от войната американският петрол и идващият от Северно море продължават да поскъпват с около 3 процента. Сортът Брент се търгува за около 100 долара за барел, което е 65 на сто над цената при началото на войната, но все пак под пиковата стойност от 120 долара на барел.

Продължава търсенето на решение за сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток. Гърция обяви, че не подкрепя отделни споразумения и настоява за трайно решение. Словакия обмисля въвеждане на по-високи цени на горивата за чужденци, за да спре т. нар. "горивен туризъм".

Първият дипломат на Евросъюза Кая Калас се противопостави на призив на Белгия за нормализиране на отношенията с Москва и възстановяване на достъпа до евтина руска енергия. Пред белгийската преса премиерът Барт де Вевер твърди, че европейски лидери са съгласни с неговата позиция, но никой не смее да я изрази на висок глас.