Външните министри от ЕС обсъждат как да остане отворен Ормузкия проток

И Европейския съюз обсъжда - какво може да се направи, за да остане отворен Ормузкият проток? В Брюксел днес заседават и външните, и енергийните министри на страните - членки. Във фокуса и на двете срещи са войните в Близкия Изток, и Украйна, и високите цени на енергийните ресурси.

Дипломат номер едно на Европа Кая Калас съобщи преди срещата на външните министри, че е разговаряла с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш за деблокиране на Ормузкия пролив по примера на сделката, която беше постигната за износа на зърно от Украйна през Черно море. Според еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсон, в момента в Европа няма проблем със сигурността на енергийните доставки, но има проблем с високите цени. Той отхвърли възможността - европейските държави да преговарят с Русия за внос на руски газ и петрол. Към България не е отправено искане за участие в гарантирането на сигурността на корабоплаването, заяви от Брюксел Надежда Нейнски и подчерта, че Европа не е пред заплаха от недостиг на горива заради войната в Близкия изток.

Надежда Нейнски - служебен министър на външните работи: „Единна Европа по отношение на високите цени на горивата търсят се общи решения, защото България няма проблем с доставките, поне на този етап, защото голяма част от нашите доставки не идват от Ормунския проток, те минават през Черноморе. Така че по отношение на доставките, включително и по отношение на резерви, които нямаме проблем, проблем е с цените и всъщност тук трябва да се търсят общи решения в рамките на ЕС. Подкрепата за Украйна и за недопускане на доставки от Русия към ЕС е много категорична, защото ЕС е абсолютно наясно, че всеки долар, всяко евро в случая отива за военната машина на Русия.“







