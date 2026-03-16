Контраадмирал Марк Монтгомъри: До началото на април ще започнат операции по ескортиране на кораби през Ормузкия проток

Основната задача през следващите седмици ще бъде възстановяването на контрола върху Ормузкия проток. Това заяви в студиото на "Светът и ние" контраадмирал Марк Монтгомъри, който е служил повече от 30 години във Военноморските сили на САЩ, преди да се пенсионира, включетелно и на борда на ядрения самолетоносач "Джордж Вашингтон" в Япония и е заемал различни други ръководни позиции. Координирал стратегията за национална сигурност, военните способности и киберполитиката в комисията по отбрана към американския Сенат. Той е в България по покана на Центъра за изследване на демокрацията.

Необходима е кампания за освобождаването на Ормузкия проток от иранската заплаха, посочи контраадмиралът.

"Ще бъде необходима кампания, която може да продължи около четири седмици, за да се премахне иранската заплаха – дронове, мини и взривни устройства. Трябва да се премахнат всички тези боеприпаси, за да може рискът да бъде не нулев, но управляем. За да може един американски генерал или адмирал да каже: "Да, за мен е безопасно да преминават кораби." След като намалим тези заплахи до минимално ниво, ще са необходими и допълнителни сили за наблюдение на зоната. Ще са необходими около осем бойни самолета за патрулиране – например F-16, F-17, F-18 – които да са въоръжени. Необходими са също хеликоптери, които да проверяват и ескортират корабите. Между 10 и 12 разрушителя също ще са необходими, които да ескортират търговските кораби. Това ще отнеме най-дълго време за подготовка и затова президентът Тръмп помоли за помощ своите съюзниците."

Прогнозата му е, че до началото на април ще започнат операции по ескортиране на кораби през Ормузкия проток.

"Вече сме две седмици от началото на тази военна кампания. Надявам се, че сме на етап, в който ще анализираме наново нашите атаки и ще започнем да контролираме брега. Така че в началото на април се надявам вече да има операции по ескортиране на корабите."

Заплахата от миниране на протока е сериозна.

"От всичко споменато – дронове, ракети, бързи атаки – най-трудно е да се справим с мините. Ракетните установки са сравнително големи и могат да бъдат открити. Но мините могат да бъдат поставени в малки плавателни съдове или просто да бъдат хвърлени в морето. Затова те са много трудни за откриване и се изискват специализирани кораби, за да бъдат премахнати мините, преди да започне охраняването на протока."

Контраадмирал Монтгомъри обобщи вече постигнати военни успехи.

"Военните извършват това, което се очаква от тях. До момента има над 17 000 атаки и удари. Това ще премахне ракетния потенциал на Иран и възможността му да изстрелва ракети. Ще бъде ограничена и способността на Иран да произвежда дронове. Също така е силно засегната иранската противовъздушна отбрана, както и част от военноморските сили, както и ръководството на държавата. Около 80–90% от флота на Иран е унищожен. Около 90% от въздушната им отбрана също е унищожена. Наземните сили и Революционната гвардия също са понесли сериозни загуби. По мое мнение се създават условия режимът да промени поведението си, а не тотална смяна на режима."

Той прогнозира, че между 3 и 5 години ще бъдат необходими за възстановяването на Иран.

"САЩ и Европа са съгласни, че Иран представлява сериозна заплаха за западния свят и е терористична държава. Така че стратегически тези цели вероятно ще бъдат постигнати. Но другата стратегическа цел – контролът върху Ормузкия проток – ще започне да се реализира едва след четвъртата седмица от войната. Надяваме се американската армия и флотът да постигнат този резултат.

