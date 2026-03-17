Атанас Запрянов: Заради войната в Иран противоракетната отбрана на НАТО е приведена в най-висока степен за защита

Заради военните действия в Иран противоракетната отбрана на НАТО е приведена в най-висока степен за защита, повишена е и готовността на системите за противовъздушна отбрана на страните от източния фланг на Алианса. Това заяви служебния министър на отбраната Атанас Запрянов, който днес беше в авиобаза "Граф Игнатиево". С полети на различни типове авиационна техника, сред които и новите многоцелеви изтребители F-16 Block 70 беше отбелязана 75-тата годишнина от създаването на единствената ни в момента изтребителна база оборудвана и развивана по стандартите на НАТО.

Още преди да започнат полетите министър Атанас Запрянов подчерта, че НАТО не е част от военните действия на САЩ и Израел срещу Иран и страните от източния фланг на Алианса не участват в тази операция. Планирани учения обаче ще бъдат проведени.

Атанас Запрянов – служебен министър на отбраната: „Много скоро на българска територия ще се проведат и други мероприятия по линия на НАТО включително и авиационни т.е. плановете, които НАТО има за подготовка на войските и укрепване на задържането и охраната. Войната се води в близкия изток от САЩ и Израел и Иран.

По думите на министър Запрянов с приемането на удължителния бюджет пред българското правителство ще се отвори възможност за 9 важни проекта за военна модернизация да се направи оперативно споразумение по европейската финансова програма за сигурност SAFE. Два от проектите, за 3D радари и за зенитни комплекси, са ключови за военновъздушните сили.

Атанас Запрянов – служебен министър на отбраната: „След като имаме модерен самолет F-16 не е нормално да имаме аналогова радиолокационна система, цифровизирана по някаквъв си начин, трябва да имаме 3D радари и трябва да имаме цифрово поле и трябва да имаме нова зенитна система IRIS-T.

За пръв път днес бяха представени в полет и новите изтребители F-16 Block 70. Те изпълниха тренировъчни мисии заедно с екипажи на МиГ-29 и учебния L-39.

Майор Тодор Тодоров – пилот на F-16: „Вече успяхме да облетим всички осем самолета, всички осем самолета са на въоръжение и извършваме регулярни полети с тях. подп. Димитър Метаксов – летец на МиГ-29: F-16 мисля че той ще покаже всичките си способности рано или късно, след като се възстановят всички подготовки на момчетата. И се надяваме те да помагат със бойните дежурства.“

Заради забавяне доставката на вторите осем F-16, МиГ-29 трябва да се поддържа до 2028-ма година. По данни на министерството на отбраната ресурсът на изтребителите, с които и сега се пази българското небе изтича най-късно в началото на 2027 г.

