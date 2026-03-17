Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева...
Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за...
Атанас Запрянов: Заради войната в Иран противоракетната отбрана на НАТО е приведена в най-висока степен за защита

від БНТ , Репортер: Димитър Димитров
Чете се за: 03:30 мин.
Авиобаза "Граф Игнатиево" отбеляза днес 75-тата си годишнина

Заради военните действия в Иран противоракетната отбрана на НАТО е приведена в най-висока степен за защита, повишена е и готовността на системите за противовъздушна отбрана на страните от източния фланг на Алианса. Това заяви служебния министър на отбраната Атанас Запрянов, който днес беше в авиобаза "Граф Игнатиево". С полети на различни типове авиационна техника, сред които и новите многоцелеви изтребители F-16 Block 70 беше отбелязана 75-тата годишнина от създаването на единствената ни в момента изтребителна база оборудвана и развивана по стандартите на НАТО.

Още преди да започнат полетите министър Атанас Запрянов подчерта, че НАТО не е част от военните действия на САЩ и Израел срещу Иран и страните от източния фланг на Алианса не участват в тази операция. Планирани учения обаче ще бъдат проведени.

Атанас Запрянов – служебен министър на отбраната: „Много скоро на българска територия ще се проведат и други мероприятия по линия на НАТО включително и авиационни т.е. плановете, които НАТО има за подготовка на войските и укрепване на задържането и охраната. Войната се води в близкия изток от САЩ и Израел и Иран.

По думите на министър Запрянов с приемането на удължителния бюджет пред българското правителство ще се отвори възможност за 9 важни проекта за военна модернизация да се направи оперативно споразумение по европейската финансова програма за сигурност SAFE. Два от проектите, за 3D радари и за зенитни комплекси, са ключови за военновъздушните сили.

Атанас Запрянов – служебен министър на отбраната: „След като имаме модерен самолет F-16 не е нормално да имаме аналогова радиолокационна система, цифровизирана по някаквъв си начин, трябва да имаме 3D радари и трябва да имаме цифрово поле и трябва да имаме нова зенитна система IRIS-T.

За пръв път днес бяха представени в полет и новите изтребители F-16 Block 70. Те изпълниха тренировъчни мисии заедно с екипажи на МиГ-29 и учебния L-39.

Майор Тодор Тодоров – пилот на F-16: „Вече успяхме да облетим всички осем самолета, всички осем самолета са на въоръжение и извършваме регулярни полети с тях.

подп. Димитър Метаксов – летец на МиГ-29: F-16 мисля че той ще покаже всичките си способности рано или късно, след като се възстановят всички подготовки на момчетата. И се надяваме те да помагат със бойните дежурства.“

Заради забавяне доставката на вторите осем F-16, МиГ-29 трябва да се поддържа до 2028-ма година. По данни на министерството на отбраната ресурсът на изтребителите, с които и сега се пази българското небе изтича най-късно в началото на 2027 г.

ТОП 24

Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
1
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
2
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Застудяване и валежи в близките дни
3
Застудяване и валежи в близките дни
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът на "Педя човек - лакът брада"
4
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът...
Иран - "Не искаме примирие", Тръмп - "Ние сме най-силната държава в света"
5
Иран - "Не искаме примирие", Тръмп - "Ние сме...
Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да обезопасят Ормузкия проток
6
Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
2
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
3
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
4
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
5
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
6
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети

Шест години затвор за шофьора, причинил смъртта на трима души в Разград
Шест години затвор за шофьора, причинил смъртта на трима души в Разград
Търсят се възможности да бъде удължен ресурсът на изтребителите МиГ-29, каза Атанас Запрянов в "Граф Игнатиево" Търсят се възможности да бъде удължен ресурсът на изтребителите МиГ-29, каза Атанас Запрянов в "Граф Игнатиево"
Чете се за: 02:35 мин.
9 месеца условно за "жената с пръстените", преправяла бюлетини на изборите в Габровница през 2023 г. 9 месеца условно за "жената с пръстените", преправяла бюлетини на изборите в Габровница през 2023 г.
Чете се за: 01:45 мин.
Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза Йордан Божилов Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза Йордан Божилов
11358
Чете се за: 05:25 мин.
Съдът остави в ареста седем от обвиняемите за участие в престъпна група за изнудване Съдът остави в ареста седем от обвиняемите за участие в престъпна група за изнудване
Чете се за: 00:50 мин.
След убийство на куче в София: Мъж е признат за виновен за побой над жена След убийство на куче в София: Мъж е признат за виновен за побой над жена
Чете се за: 01:17 мин.

Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът на "Педя човек - лакът брада"
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Оставки на хора от кръга около Тръмп заради ударите в Иран Войната в Близкия изток: Оставки на хора от кръга около Тръмп заради ударите в Иран
Чете се за: 04:55 мин.
По света
Атанас Запрянов: Заради войната в Иран противоракетната отбрана на НАТО е приведена в най-висока степен за защита Атанас Запрянов: Заради войната в Иран противоракетната отбрана на НАТО е приведена в най-висока степен за защита
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Срещу купуването на гласове: Арести и обиски при полицейска акция в Бургас Срещу купуването на гласове: Арести и обиски при полицейска акция в Бургас
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Последен ден за регистрация на листите: Партиите влизат в...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
ЕС ще финансира възстановяването на петролопровода "Дружба"
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Шест години затвор за шофьора, причинил смъртта на трима души в...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
БНТ променя програмата си в памет на актрисата Слава Рачева
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
