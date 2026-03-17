Търсят се възможности да бъде удължен ресурсът на изтребителите МиГ-29, каза Атанас Запрянов в "Граф Игнатиево"

Авиобаза "Граф Игнатиево" чества 75 години от създаването си. Тя е оборудвана по последните стандарти на НАТО, а от края на миналата година вече разполага и с осем изтребителя F-16 Block 70.

Това е единствената ни база, от която се носи непрекъснато бойно дежурство по охрана на въздушното пространство. Все още тази мисия, както и мисията в интегрираната противовъздушна и противоракетна отбирана на НАТО, се извършва с изтребителите МиГ-29. Те имат ресурс до края на годината, но се търсят нови възможности той да бъде удължен. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов.

За първи път всички имаха възможност да наблюдават и регулярни полети с новите многоцелеви изтребители F-16 Block 70, заедно с МиГ-29 и L-39 които показаха прехват и скоростно маневриране.

По механизма SAFE за инвестиции в отбраната България ще търси съдействие от партньорите за ускорено придобиване на така важните 3D радари. Това каза още министър Запрянов и подчерта, че без тях на българските пилоти и изтребители няма да може да се разчита пълноценно.

Той коментира войните действа в Иран и предизвикателствата пред българските военно-въздушни сили и пред българската отбрана.

Атанас Запрянов, служебен министър на отбраната: "НАТО не е част от операцията на САЩ и Израел срещу Иран, страните – членки от Източния фланг не участват в тази операция, но мероприятията по подготовката ще продължат, много скоро на българска територия ще се проведат и други мероприятия по линия на НАТО, включително и авиационни. Т.е. плановете, които НАТО има за подготовка на войските, задържането и отбраната ще продължат. Войната, както казах, се води в Близкия изток от САЩ и Израел и Иран, това е."

Министър Запрянов подчерта, че все още няма взето решение къде и как могат да бъдат пребазирани военните самолети от летище "Васил Левски" в София.

Церемонията ще приключи с почит към всички лица, които вече са части от вечната небесна ескадрила.

Вижте още в прякото включване на Димитър Димитров