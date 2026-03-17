начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-ия парламент
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева...
Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за...
Прокуратурата повдигна обвинение на мъж, нападнал с нож млада жена в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В Бургас арестуваха мъж след опит за убийство на млада жена. Задържаният е Иван Иванов, който през 2017-а уби с нож 11-годишно дете в асансьор в бургаския квартал „Меден рудник“. За нападението, което е извършил късно снощи, отново е използвал нож. Той е на свобода, след като е излежал присъдата си за убийството преди близо 9 г. 25-годишната жена е била нападната в апартамент в квартал „Меден рудник“, в който нападателят живеел под наем. Сигнал в полицията е подаден, след като пострадала стигнала до болницата.

Цветелина Рандева, говорител на ОД на МВР-Бургас: „Лекарите са съобщили за инцидент с младо момиче, което е потърсило помощ в „Шокова зала“ на бургаска болница, като същата е била с прободени и порезни рани. Извършител на деянието е 22-годишен криминално проявен бургазлия, познат на полицията от почти 6 години назад, когато е осъществил тежко криминално посегателство по почти идентичен начин“.

През лятото на 2017 г. Иван Иванов намушка с нож смъртоносно 11-годишната Никол в асансьор на жилищен блок. Двамата се запознали в интернет. Уговорили си среща, по време на която се скарали за пушене на наргиле. Тогава непълнолетен Иван Иванов беше осъден окончателно на 6 г. лишаване от свобода.

Цветелина Рандева, говорител на ОД на МВР-Бургас: „Като е освободен преди почти година. Към момента е работел на трудов договор в бургаско заведение за хранене и не е подавал ясни индикации, че има агресивно поведение или неуравновесеност в характера“.
И тогава, и сега Иван Иванов е нанесъл удар с нож във врата на пострадалата. Младата жена от последния инцидент се е разминала с повърхностни наранявания и няма опасност за живота й. Следи от наранявания има по цялото стълбище до 6-я етаж, оставени от момичето, в опит да напусне сградата.

Към момента мотивите за нападението остават неясни. Двамата са се познавали бегло, но момичето е било доброволно в апартаментът му. Пред разследващите задържаният не дава адекватни обяснения. Живеещите в района са притеснени.

Величка Малчева: „Току-що ми каза внучката ми по телефона: „Бабо, знаеш ли, че има нов случай с това момче, което беше наръгало момичето в асансьора. Страхувам се много, да.
В блока, където Иван Иванов е живял като дете, откриваме негова бивша съученичка.

Флора, бивша съученичка на Иван Иванов: „Не го познавам в такава светлина и не знам…човек е способен на всичко. Беше наистина много добро момче, аз нямам лоша дума за него. ..... просто пътищата ни се разделиха.

Прокуратурата е повдигнала обвинение на Иван Иванов за опит за убийство. Очаква се в следващите дни да се изправи пред съда, който да определи мярката му за неотклонение.

#Бургас #нападение с нож

ТОП 24

Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
1
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът на "Педя човек - лакът брада"
2
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът...
Застудяване и валежи в близките дни
3
Застудяване и валежи в близките дни
Иран - "Не искаме примирие", Тръмп - "Ние сме най-силната държава в света"
4
Иран - "Не искаме примирие", Тръмп - "Ние сме...
Убит е Али Лариджани, наричан "силният човек в Техеран", съобщи Израел
5
Убит е Али Лариджани, наричан "силният човек в Техеран",...
Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да обезопасят Ормузкия проток
6
Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
2
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
3
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
4
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
5
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
6
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети

У нас
