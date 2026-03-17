БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи...
Чете се за: 03:52 мин.
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Чете се за: 06:15 мин.
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Срещу купуването на гласове: Арести и обиски при полицейска акция в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Регионални
Запази

10 души са задържани, двама от тях са заподозрени в изборни нарушения

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

10 души са задържани при специализирана полицейска акция в Бургас срещу купения вот, наркоразпространението и битовата престъпност. Проверките са насочени към разкриване на организирани групи за влияние върху предстоящия вот на 19 април. Двама от задържаните са заподозрени в изборни нарушения, а при обиските са открити списъци с имена и значителни суми пари в брой. Има задържани за производство и разпространение на наркотици.

Проверени бяха 8 адреса, а задържаните са 10 души. Двама от тях по подозрение за купуване на гласове.

Марин Димитров, началник на "Охранителна полиция" - Бургас: "На тези адреси има установени, на два от тях, тетрадки, списъци, големи суми пари, имена с хора, срещу тях конкретни суми и може да се предполага, че това са лица, които пряко са замесени в престъпления, свързани с изборните права на гражданите."

Мъжете са разследвани и при предходни избори. На този етап все още не е ясна конкретната "цена на глас" за предстоящия вот.

Яни: “Никой не ми е предлагал. Навремето предлагаха пари, това-онова, но народът се усети накъде отиват работите и такива неща, пари не се взимат.”

Арести последваха и в частен дом, където при обиск беше разкрита нарколаборатория за производство на синтетична дрога.

- Защо арестуваха мъжа Ви?

- Той не ми е мъж.

- С какво се занимава?

- Не знам изобщо.

Марин Димитров, началник на "Охранителна полиция" - Бургас: "На друг адрес отново досъдебно производство, където е установено голямо количество крадени вещи. На други адреси също наркотици в по-малки количества и там ще има преписки.”

Образувани са четири досъдебни производства, като сред проверяваните има обявени за общодържавно издирване.

снимки: БТА

Последвайте ни

ТОП 24

Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от документи, за да напусне БОК
Войната в Близкия изток: Тази вечер Израел е ударил ирански кораби в Каспийско море
След смъртта на "силния човек в Техеран" - възможните сценарии за Иран без Лариджани
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
Удари по енергийна инфраструктура в Иран и Катар
Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения и натиск в МВР
Още от: Бургас - МИР 2

ЦИК: Над 35 000 българи вече са подали заявление за гласуване в чужбина, срокът е до 24 март
Веселин Тодоров, "Сиела Норма": Никой не иска да си вкарва главата в торбата
Чете се за: 04:10 мин.
ЦИК изтегли жребия: "Прогресивна България" с №21, ГЕРБ с №15, ПП-ДБ с №7, ДПС с №17
Чете се за: 04:55 мин.
„Маркет линкс" отчита спад в подкрепата за „Прогресивна България", но формацията остава първа политическа сила
Чете се за: 01:07 мин.
Вижте лидерските битки по места за изборите на 19 април
Чете се за: 16:42 мин.
Какви ще са мерките на служебното правителство за провеждане на честни избори?
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

ЦИК: Над 35 000 българи вече са подали заявление за гласуване в чужбина, срокът е до 24 март
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Екшън пред Спешното отделение: Мъж е задържан за нападение над лекар в Кюстендил
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи до над 110 долара за барел
Чете се за: 03:52 мин.
Икономика
Дърво падна на пешеходна пътека на оживен булевард в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Омбудсманът организира национална среща заради високите сметки за ток
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
С 300% се е повишила превенция срещу грип при хората над 65 г. от...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Институциите в Югозападна България с обща кампания за превенция...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Рюте: Алиансът е готов да защитава Румъния при заплаха от Иран,...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ