Срещу купуването на гласове: Арести и обиски при полицейска акция в Бургас

10 души са задържани при специализирана полицейска акция в Бургас срещу купения вот, наркоразпространението и битовата престъпност. Проверките са насочени към разкриване на организирани групи за влияние върху предстоящия вот на 19 април. Двама от задържаните са заподозрени в изборни нарушения, а при обиските са открити списъци с имена и значителни суми пари в брой. Има задържани за производство и разпространение на наркотици.

Проверени бяха 8 адреса, а задържаните са 10 души. Двама от тях по подозрение за купуване на гласове.

Марин Димитров, началник на "Охранителна полиция" - Бургас: "На тези адреси има установени, на два от тях, тетрадки, списъци, големи суми пари, имена с хора, срещу тях конкретни суми и може да се предполага, че това са лица, които пряко са замесени в престъпления, свързани с изборните права на гражданите."

Мъжете са разследвани и при предходни избори. На този етап все още не е ясна конкретната "цена на глас" за предстоящия вот.

Яни: “Никой не ми е предлагал. Навремето предлагаха пари, това-онова, но народът се усети накъде отиват работите и такива неща, пари не се взимат.”

Арести последваха и в частен дом, където при обиск беше разкрита нарколаборатория за производство на синтетична дрога.

- Защо арестуваха мъжа Ви? - Той не ми е мъж. - С какво се занимава? - Не знам изобщо.

Марин Димитров, началник на "Охранителна полиция" - Бургас: "На друг адрес отново досъдебно производство, където е установено голямо количество крадени вещи. На други адреси също наркотици в по-малки количества и там ще има преписки.”

Образувани са четири досъдебни производства, като сред проверяваните има обявени за общодържавно издирване.

