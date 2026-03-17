Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас

bnt avatar logo від БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Задържани са 10 души, разкрита е и нарколаборатория

акция купуването гласове провежда бургас
Снимка: БГНЕС
Акция срещу купуването на гласове се провежда в момента в Бургас.

В хода на акцията са претърсени общо осем адреса, като са задържани 10 души. По данни на полицията част от тях са били арестувани и при предходни избори за сходни престъпления.

При едно от претърсванията са открити тетрадки с имена и документи, свързани със съмнения за търговия с гласове.

На друг адрес е открита лаборатория за производство на синтетични наркотици в частен дом. Разследва се случай с крадени вещи в особено големи размери. Един човек е обявен за общодържавно издирване.

Началникът на „Охранителна полиция" комисар Марин Димитров заяви, че действията на полицията ще продължат.

„В хода на операцията бяха посетени 8 адреса и до момента като резултат от тази операция имаме 10 задържани лица. на тези адреси има установени, на два от тях тетрадки, списъци, големи суми пари, имена с хора, срещу тях конкретни суми и може да се предполага, че става дума за лица, замесени в престъпления, свързани с изборните права на гражданите.", посочи той.

Работата по случая продължава.

