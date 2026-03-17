Месец след като изригна отново, вулканът Питон де ла Фурнез на френския остров Реюнион продължава да бълва лава.

За първи път от 19 години огнените потоци достигнаха до океана. По пътя си те прекъснаха магистралата свързваща южната с източната част на острова.

Това не спира местните жители да се опитват да се приближат максимално, за да заснемат грандиозната гледка.

Името на вулкана в Индийския океан означава "Върхът на фурната." Той е на 530 хиляди години и се смята за един от най-активните в света.